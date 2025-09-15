РУС
Новости Боевые действия на востоке
1 347 16

Враг, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтрироваться в Ямполь, - Генштаб

Враг в гражданской одежде пытался проникнуть в населенный пункт Ямполь

Враг в гражданской одежде, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтроваться в населенный пункт Ямполь и вести диверсионную работу в тылу Сил обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что отдельные группы противника скрывались в частных домах, подвалах и других сооружениях, используя местных жителей как "живой щит".

"Подразделения 11 армейского корпуса провели комплекс антитеррористических мероприятий, вследствие которых противник был обнаружен, заблокирован и обезврежен.
В настоящее время н.п. Ямполь и прилегающие территории находятся под полным контролем Сил Обороны. Противнику не удалось достичь никаких тактических результатов, все его попытки по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий в населенном пункте были сорваны", - говорится в сообщении.

Читайте: Силы Обороны зачистили Панковку, россияне оккупировали Григорьевку, - DeepState. КАРТЫ

Стоит отметить, что противник пытается отыскивать пути просачивания малыми группами, используя природные условия и наличие гражданской застройки. Мониторинг ситуации продолжается, а меры по противодействию таким действиям усиливаются.

Автор: 

Донецкая область (10774) боевые действия (4858) Краматорский район (688) Ямполь (11) война в Украине (6119)
Топ комментарии
+5
Прам'ятаю, колись давно дивився якийсь рузгий фільм про другу світову, як рузьгі зольдати перевдягалися в жіноче вбрання і з дитячими візками щоб обдурити німців, переходили лінію фронту щоб зайти німцям в тил. І це подавалось як хоробрість і рузга смєкалка. Хоча насправді це був міжнародний злочин і підлість.
16.09.2025 00:01 Ответить
+3
Кремлівський вилупок одного разу сказав , що попереду
будуть йти жінки і діти , а ми за ними!!
Ось кацапи і виконують заповіт свого плєшивого виродка 😡
15.09.2025 23:44 Ответить
+3
Кацапи підступність та підлість вважають військовою хитрістю. У них за це нагороди дають.

Та що там підступність, ***** гвалтівників та розчленителів особисто нагороджувало.

П.С. Правда у нас є ціла партія ЗЄзідєнта, яка складається виключно з покидьків, злодюг та гвалтівників. Ну то таке.
15.09.2025 23:55 Ответить
15.09.2025 23:44 Ответить
наши пришли!
16.09.2025 00:38 Ответить
ХА - та вони получають сексуальне задоволення кожний раз коли вони його порушують. Коли вони його не порушують - в них втрачається сенс існування

- геноцид
- згвалтування
- грабіж

це сенс їх існування
15.09.2025 23:44 Ответить
Спалилися тому що були вдягнені у чорні пакети, й запитували де можна придбати білети на концерт йосі кабздявого.
15.09.2025 23:53 Ответить
Саме так!
15.09.2025 23:54 Ответить
15.09.2025 23:55 Ответить
Так рузгі зольдати не можуть воювати в чесному бою. Вони або сцикливо ховаються затспинами жінок і дітей або оголошують перемир'я щоб вдарити із за спини
15.09.2025 23:55 Ответить
Прам'ятаю, колись давно дивився якийсь рузгий фільм про другу світову, як рузьгі зольдати перевдягалися в жіноче вбрання і з дитячими візками щоб обдурити німців, переходили лінію фронту щоб зайти німцям в тил. І це подавалось як хоробрість і рузга смєкалка. Хоча насправді це був міжнародний злочин і підлість.
16.09.2025 00:01 Ответить
Можу тобі навіть назву той комедії відкрити: Женя, Женечка і «Катюша».
16.09.2025 00:19 Ответить
Я рф осуждаю, но справедливости ради - более 7 миллионов украинцев были в той совковой армии, которую вы сейчас уличаете в международных преступлениях и подлости. История гораздо сложнее, чем вам кажется.
16.09.2025 01:04 Ответить
Згадайте спіч ***** про захват Криму, де він вихвалявся що російські військові перебували за спинами дружин українських військових. І що, мовляв, українцям було робити. Це в його словах було героїзмом і ,, рускай смєкалкой,, курва мать його.
16.09.2025 00:57 Ответить
А що блок- постів із мужніми полісменами навколо, та в самому селищі немає?
16.09.2025 00:00 Ответить
Які блокпости. Там на десять кілометрів фронту п'ятеро солдат. А все під контролем дронів, які вибивають все живе. І населений пункт вважається захоплений якщо три ворожі наркомани на самокатах просочаться крізь цю зону смерті і піднімуть кацапський прапор. Хоча один батальйон за підтримки пару танків міг би зачистити від орків пів окупованого дамбасу
16.09.2025 00:07 Ответить
На даний час н.п. Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил Оборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3574266
16.09.2025 00:09 Ответить
Ігаль Левін казав, що в середньому 8 бійців на кілометр.
Там слони можуть непомітно просочуватися, якщо по одному, а не всім стадом.
16.09.2025 00:10 Ответить
Російськомовний ворог.
16.09.2025 00:26 Ответить
 
 