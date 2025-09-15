Враг, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтрироваться в Ямполь, - Генштаб

Враг в гражданской одежде, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтроваться в населенный пункт Ямполь и вести диверсионную работу в тылу Сил обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что отдельные группы противника скрывались в частных домах, подвалах и других сооружениях, используя местных жителей как "живой щит".

"Подразделения 11 армейского корпуса провели комплекс антитеррористических мероприятий, вследствие которых противник был обнаружен, заблокирован и обезврежен.

В настоящее время н.п. Ямполь и прилегающие территории находятся под полным контролем Сил Обороны. Противнику не удалось достичь никаких тактических результатов, все его попытки по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий в населенном пункте были сорваны", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что противник пытается отыскивать пути просачивания малыми группами, используя природные условия и наличие гражданской застройки. Мониторинг ситуации продолжается, а меры по противодействию таким действиям усиливаются.