Враг, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтрироваться в Ямполь, - Генштаб
Враг в гражданской одежде, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтроваться в населенный пункт Ямполь и вести диверсионную работу в тылу Сил обороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Генштаба.
Отмечается, что отдельные группы противника скрывались в частных домах, подвалах и других сооружениях, используя местных жителей как "живой щит".
"Подразделения 11 армейского корпуса провели комплекс антитеррористических мероприятий, вследствие которых противник был обнаружен, заблокирован и обезврежен.
В настоящее время н.п. Ямполь и прилегающие территории находятся под полным контролем Сил Обороны. Противнику не удалось достичь никаких тактических результатов, все его попытки по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий в населенном пункте были сорваны", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что противник пытается отыскивать пути просачивания малыми группами, используя природные условия и наличие гражданской застройки. Мониторинг ситуации продолжается, а меры по противодействию таким действиям усиливаются.
будуть йти жінки і діти , а ми за ними!!
Ось кацапи і виконують заповіт свого плєшивого виродка 😡
- геноцид
- згвалтування
- грабіж
це сенс їх існування
Та що там підступність, ***** гвалтівників та розчленителів особисто нагороджувало.
П.С. Правда у нас є ціла партія ЗЄзідєнта, яка складається виключно з покидьків, злодюг та гвалтівників. Ну то таке.
Там слони можуть непомітно просочуватися, якщо по одному, а не всім стадом.