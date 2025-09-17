Покровськ зруйновано на 70%: у місті залишаються 1200 людей, немає жодної крамниці

Російські війська на 70% зруйнували місто Покровськ у Донецькій області, однак там ще залишаються 1200 людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Покровську зараз знаходяться 1200 людей… Ворог майже на 70% місто Покровськ зруйнував. Людям туди дуже складно завезти гуманітарку, питну воду, ліки. У місті нічого не працює, нема жодної крамниці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що люди виїжджають з Покровська тільки завдяки українським військовим, бо зараз "дуже складно звідти виїхати".