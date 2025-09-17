Покровськ зруйновано на 70%: у місті залишаються 1200 людей, немає жодної крамниці
Російські війська на 70% зруйнували місто Покровськ у Донецькій області, однак там ще залишаються 1200 людей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"У Покровську зараз знаходяться 1200 людей… Ворог майже на 70% місто Покровськ зруйнував. Людям туди дуже складно завезти гуманітарку, питну воду, ліки. У місті нічого не працює, нема жодної крамниці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що люди виїжджають з Покровська тільки завдяки українським військовим, бо зараз "дуже складно звідти виїхати".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ihor Ihor #577453
показати весь коментар17.09.2025 17:58 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
NNN
показати весь коментар17.09.2025 18:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
алекс алекс #477760
показати весь коментар17.09.2025 18:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
алекс алекс #477760
показати весь коментар17.09.2025 18:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
velvetsarcasm
показати весь коментар17.09.2025 18:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Pan Konotop #390804
показати весь коментар17.09.2025 18:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ігор Климчук #581263
показати весь коментар17.09.2025 18:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль