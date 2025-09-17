УКР
Покровськ зруйновано на 70%: у місті залишаються 1200 людей, немає жодної крамниці

Обстріли Покровська

Російські війська на 70% зруйнували місто Покровськ у Донецькій області, однак там ще залишаються 1200 людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Покровську зараз знаходяться 1200 людей… Ворог майже на 70% місто Покровськ зруйнував. Людям туди дуже складно завезти гуманітарку, питну воду, ліки. У місті нічого не працює, нема жодної крамниці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни цього тижня здійснили рекордну кількість штурмів на Покровському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"

Зазначається, що люди виїжджають з Покровська тільки завдяки українським військовим, бо зараз "дуже складно звідти виїхати".

евакуація (2419) Донецька область (9615) Покровськ (814) Покровський район (1003)
Воїни не мають ризикувати життям заради ждунів. Кому не байдужа Україна і власне життя, давно виїхали.
17.09.2025 17:58 Відповісти
Там важко чітко визначити ! Це війна . Хтось не хоче їхати з власного дому (такі теж бувають) , але бувають і "ждуни" ... а когось просто вчасно не вивезли , не потурбувались - і таке буває також
17.09.2025 18:36 Відповісти
як це "вчасно не вивезли"? то люди що, не знали про евакуацію? ви ще звинуватьте ЗСУ, що "не потурбувалися"
17.09.2025 18:42 Відповісти
Мене дивує цей Філашкін (до речі, 100% кацапське призвище), які крамниці, які аптеки в місті, в якому йдуть бої??!! Залишилися ждуни, тож Бог їм суддя
17.09.2025 18:40 Відповісти
А адміністрація ж є?
17.09.2025 18:44 Відповісти
Білять суки ООНівські, в ублюдочній Газі де терорист на терористі "геноцид", а в Україні ну прямо таки Рай.
17.09.2025 18:45 Відповісти
А як трояндові алеї і нова бруківка, весною висажені і покладені? Ще радують око вдячних містян?
17.09.2025 18:50 Відповісти
 
 