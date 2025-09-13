Росіяни цього тижня здійснили рекордну кількість штурмів на Покровському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"
Цього тижня на Покровському напрямку зафіксовано рекордну кількість наступальних дій ворога – 64.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в ефірі телемарафону.
"Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Взагалі цього тижня була рекордна кількість наступальних дій - 64", - розповів речник.
Крім того, вчора українські захисники відбили 49 наступальних дій РФ. Однак у росіян був своєрідний рекорд - "вони атакували відразу по 19 напрямках за день".
"Тобто вони шукають слабкі місця в обороні Покровсько-Мирноградської агломерації", - додав Бєльський.
