Росіяни цього тижня здійснили рекордну кількість штурмів на Покровському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"

Ситуація на Покровському напрямку

Цього тижня на Покровському напрямку зафіксовано рекордну кількість наступальних дій ворога – 64.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в ефірі телемарафону.

"Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Взагалі цього тижня була рекордна кількість наступальних дій - 64", - розповів речник.

Крім того, вчора українські захисники відбили 49 наступальних дій РФ. Однак у росіян був своєрідний рекорд - "вони атакували відразу по 19 напрямках за день".

"Тобто вони шукають слабкі місця в обороні Покровсько-Мирноградської агломерації", - додав Бєльський.

Донецька область (9573) бойові дії (4596) Покровськ (810) Покровський район (993) ОСУВ Дніпро (48)
