Бійці 7-го корпусу ДШВ знищують логістику окупантів біля Покровська. ВIДЕО
Південь Покровська – на цьому напрямку противник посилив тиск. Після ротації ворог збільшив використання цивільної автотехніки для підвезення сил – йдеться, зокрема, про так звані "буханки". Але наші воїни знають, як палити логістику ворога.
Відео роботи бійців 7-го корпусу ДШВ опубліковано на каналі ОСУВ "Дніпро", інформує Цензор.НЕТ.
