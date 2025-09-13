УКР
Бійці 7-го корпусу ДШВ знищують логістику окупантів біля Покровська. ВIДЕО

Південь Покровська – на цьому напрямку противник посилив тиск. Після ротації ворог збільшив використання цивільної автотехніки для підвезення сил – йдеться, зокрема, про так звані "буханки". Але наші воїни знають, як палити логістику ворога.

Відео роботи бійців 7-го корпусу ДШВ опубліковано на каналі ОСУВ "Дніпро", інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські десантники обороняють Покровськ від російської ДРГ та нищать окупантів. ВIДЕО

Донецька область (9573) Десантно-штурмові війська ДШВ (238) дрони (5521) Покровськ (809) Покровський район (991)
