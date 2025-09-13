РУС
Бойцы 7-го корпуса ДШВ уничтожают логистику оккупантов возле Покровска. ВИДЕО

Юг Покровска - на этом направлении противник усилил давление. После ротации враг увеличил использование гражданской автотехники для подвоза сил - речь идет, в частности, о так называемых "буханках". Но наши воины знают, как жечь логистику врага.

Видео работы бойцов 7-го корпуса ДШВ опубликовано на канале ОСГВ "Дніпро", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинские десантники обороняют Покровск от российской ДРГ и уничтожают оккупантов. ВИДЕО

Донецкая область (10750) Десантно-штурмовые войска (236) дроны (4636) Покровск (777) Покровский район (982)
