1 663 1
Бойцы 7-го корпуса ДШВ уничтожают логистику оккупантов возле Покровска. ВИДЕО
Юг Покровска - на этом направлении противник усилил давление. После ротации враг увеличил использование гражданской автотехники для подвоза сил - речь идет, в частности, о так называемых "буханках". Но наши воины знают, как жечь логистику врага.
Видео работы бойцов 7-го корпуса ДШВ опубликовано на канале ОСГВ "Дніпро", информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Водяной #461390
показать весь комментарий13.09.2025 02:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль