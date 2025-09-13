РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении
Россияне на этой неделе осуществили рекордное количество штурмов на Покровском направлении, - ОСГВ "Днепр"

Ситуация на Покровском направлении

На этой неделе на Покровском направлении зафиксировано рекордное количество наступательных действий врага - 64.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире телемарафона.

"Самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Вообще на этой неделе было рекордное количество наступательных действий - 64", - рассказал спикер.

Кроме того, вчера украинские защитники отразили 49 наступательных действий РФ. Однако у россиян был своеобразный рекорд - "они атаковали сразу по 19 направлениям за день".

Бойцы 7-го корпуса ДШВ уничтожают логистику оккупантов возле Покровска.

"То есть они ищут слабые места в обороне Покровско-Мирноградской агломерации", - добавил Бельский.

