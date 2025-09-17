Покровск разрушен на 70%: в городе остаются 1200 человек, нет ни одного магазина

Российские войска на 70% разрушили город Покровск в Донецкой области, однако там еще остаются 1200 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"В Покровске сейчас находятся 1200 человек... Враг почти на 70% город Покровск разрушил. Людям туда очень сложно завезти гуманитарку, питьевую воду, лекарства. В городе ничего не работает, нет ни одного магазина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди выезжают из Покровска только благодаря украинским военным, потому что сейчас "очень сложно оттуда выехать".