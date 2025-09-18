Ворог вдвічі збільшив кількість штурмів на Добропіллі, - ОСУВ "Дніпро"

Ворог активізував наступ на позиції українських військ біля Русиного Яру, Софіївки, Шахового та інших населених пунктів, але українські війська успішно стримали всі атаки.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог безуспішно атакував у центральній та західній частинах Вовчанська та в районі Синельникового.

На Великобурлуцькому напрямку росіяни активізували наступальні дії в районі Григорівки.

На Купʼянському напрямку противник штурмував оборонні позиції наших захисників у районах Купʼянська та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили усі атаки загарбників біля Новомихайлівки, Греківки, Шандриголового, Ставків, Дробишевого, Середнього та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Григорівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському та Торецькому напрямках російські загарбники атакували в районі Бондарного, Ступочок, Предтечиного, Плещіївки та у Часовому Яру. Під час атакувальних дій на Щербинівку та Катеринівку противник застосував сім мотоциклів. Вогнем у відповідь мототехніку разом із штурмовиками було знищено.

На Добропільському напрямку інтенсивність штурмових дій противника зросла вдвічі. Ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Федорівка, Сухецьке, Полтавка, Золотий Колодязь та Новопавлівка. Втрат позицій нашими воїнами не допущено.

На Покровському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Покровськ, Звірове, Родинське, Новоекономічне та Котлине. Противник з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області атакував у районі Горіхового, Сергіївки, Дачного, Молодецького та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, поставленої мети не досягнув.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували атакувальні зусилля в районі Філії, Олександрограда, Комишувахи, Березового, Новомиколаївки, Полтавки та Новоіванівки. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвивати наступ.

На Гуляйпільському напрямку противник безуспішно атакував позиції наших оборонців в районі населеного пункту Полтавка.