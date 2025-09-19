На Новопавловском направлении продолжаются тяжелые бои, враг не считается с потерями в живой силе и технике, - ОСГВ "Днепр"

Россияне пытаются продвигаться под Купянском, Покровском и на Новопавловском направлении, несмотря на значительные потери в живой силе и технике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Днепр".

На Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в Волчанске и возобновил наступательные действия в направлении Липцов.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток закрепиться в районе Купянска. Силы обороны сдерживают врага.

На Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки захватчиков у Торского, Шандриголово, Ставков, Заречного и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки.

На Торецком направлении захватчики атаковали в районе Предтечино, Плещиевки и Щербиновки. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск у населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Шахово, Владимировка, Торское и Заповедное. Без продвижения для противника.

На Покровском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Сухецкое, Зверево, Родинское, Червоный Лиман, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Сергеевка и Котлино. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области агрессор атаковал в районе Новоподгороднего, Новопавловки, Молодецкого и Удачного. Враг получил достойный отпор, цели своей не достиг.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали свои атакующие усилия в районе Филии, Камышевахи, Январского, Новоселовки, Новониколаевки, Полтавки и Тернового. Продолжаются тяжелые бои с противником, который не считается с потерями в живой силе и технике, пытается развивать наступление.

