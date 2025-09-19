На Новопавлівському напрямку тривають важки бої, ворог не рахується з втратами в живій силі та техніці, - ОСУВ "Дніпро"

Росіяни намагаються просуватися під Куп’янськом, Покровськом і на Новопавлівському напрямку попри значні втрати у живій силі та техніці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Дніпро".

На Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у Вовчанську та поновив наступальні дії у напрямку Липців.

На Купʼянському напрямку противник не полишає спроб закріпитися в районі Купʼянська. Сили оборони стримують ворога.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили усі атаки загарбників біля Торського, Шандриголового, Ставків, Зарічного та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Виїмки.

На Торецькому напрямку загарбники атакували у районі Предтечиного, Плещіївки та Щербинівки. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Шахове, Володимирівка, Торське та Заповідне. Без просування для противника.

На Покровському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Сухецьке, Звірове, Родинське, Красний Лиман, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Сергіївка та Котлине. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області агресор атакував у районі Новопідгороднього, Новопавлівки, Молодецького та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети своєї не досягнув.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували свої атакувальні зусилля в районі Філії, Комишувахи, Січневого, Новоселівки, Новомиколаївки, Полтавки та Тернового. Тривають важкі бої з противником, який не рахується з втратами в живій силі та техніці, намагається розвивати наступ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вдвічі збільшив кількість штурмів на Добропіллі, - ОСУВ "Дніпро"