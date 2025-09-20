Знищено 8 ворожих мотоциклів зі штурмовиками, що готували наступ на Серебрянку, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку упродовж минулої доби, 19 вересня, ворог безуспішно атакував у районі Синельникового, а на Великобурлуцькому - біля Одрадного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку противник провів безуспішні наступальні дії у районі Петро-Іванівки та Піщаного.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку українські воїни відбили штурмові дії загарбників біля Новомихайлівки, Середнього, Шандриголового, Ставків, Дробишевого, Дерилового, Зарічного, у Торському та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Сіверському напрямку штурмові дії противника зосередилися в районі Виїмки. Під час підготовки до наступальних дій на Серебрянку, Сили оборони завчасно виявили та знищили вісім мотоциклів разом із ворожими штурмовиками.

На Краматорському та Торецькому напрямках російські загарбники атакували в районі Ступочок, Плещіївки, Степанівки та Щербинівки. Втрат позицій не допущено.

Також зазначається, що на Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Русин Яр, Новопавлівка, Полтавка та Заповідне. Без просування для російської армії.

"На Покровському напрямку окупаційні війська вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Гришине, Красний Лиман, Лисівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Даченське та Новоукраїнка. З метою виходу на адміністративний кордон Донецької області противник атакував у районі Дачного, Новопавлівки, Молодецького та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, поставленої мети не досягнув", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували свої атакувальні зусилля в районі Філії, Новоіванівки, Андріївки-Клевцового, Піддубного, Воскресенки, Вороного, Березового, Новомиколаївки, Ольгівського та Січневого. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами в живій силі і техніці намагається розвивати наступ.