Наши защитники провели успешные поисково-ударные действия и продвинулись до 3 км на Новопавловском направлении, есть успехи на Торецком направлении, - Генштаб

сводка Генштаба

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. С начала суток по состоянию на это время на фронте произошло 79 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Белая Береза, Студенок, Черкасское, Горки, Прогресс, Нововасильевка Сумской области; Карповичи, Блешня, Богданово Черниговской области.

Обстановка на севере

По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре вражеские атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 115 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Красного Первого и в сторону Бочкового. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг безрезультатно один раз атаковал позиции украинских подразделений в сторону Мирного. Силы обороны имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 200 метров и нанеся противнику потери в живой силе.

Обстановка на востоке

Также отмечается, что на Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, в сторону населенного пункта Новоселовка. Сейчас продолжаются четыре боевых столкновения.

"На Северском направлении с начала суток противник трижды атаковал в сторону Дроновки. Вследствие разведывательно-поисковых действий наши защитники достигли тактического успеха, продвинувшись на некоторых участках до 200 метров и уничтожив живую силу врага", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, на Краматорском направлении противник безрезультатно провел атаку вблизи населенного пункта Часов Яр.

На Торецком направлении наши защитники продвинулись на отдельных участках до 300 метров и нанесли потери личному составу противника, отразили восемь вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русина Яра, Полтавки, Софиевки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

"На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Казацкое и Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 17 атак", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении наши защитники провели успешные поисково-ударные действия, результатом которых стало продвижение до 3 километров и уничтожение значительного количества вражеской пехоты и взятие пленных. С начала суток наши защитники остановили шесть штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Филия, Андреевка-Клевцово, Сичневое, Малиевка, Камышеваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березовое и Нововасильевское, еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Ольговское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое, совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

