УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7134 відвідувача онлайн
Новини Бої на сході України
804 8

Наші захисники провели успішні пошуково-ударні дії та просунулися до 3 км на Новопавлівському напрямку, є успіхи на Торецькому напрямку, - Генштаб

зведення Генштабу

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Від початку доби станом на цей час на фронті відбулося 79 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Удари по території України

Як зазначається, сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Біла Береза, Студенок, Черкаське, Гірки, Прогрес, Нововасилівка Сумської області; Карповичі, Блешня, Богданове Чернігівської області.

Обстановка на Півночі 

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири ворожі атаки. Авіація загарбників завдала чотири удари, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 115 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Також читайте: Витягнув з-під обстрілу та годину ніс на плечах: поліцейський з позивним Карабін врятував життя тяжкопораненого побратима на Донеччині. ФОТОрепортаж

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Бочкового. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог безрезультатно один раз атакував позиції українських підрозділів у бік Мирного. Сили оборони мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 200 метрів та завдавши противнику втрат у живій силі.

Обстановка на Сході

Також зазначається, що на Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, у бік населеного пункту Новоселівка. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.

"На Сіверському напрямку з початку доби противник тричі атакував у бік Дронівки. В результаті розвідувально-пошукових дій наші оборонці досягли тактичного успіху, просунувшись на деяких ділянках до 200 метрів і знищивши живу силу ворога", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, на Краматорському напрямку противник безрезультатно провів атаку поблизу населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку наші захисники просунулися на окремих ділянках до 300 метрів і завдали втрат особовому складу противника, відбили вісім ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

"На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 17 атак", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 8 ворожих мотоциклів зі штурмовиками, що готували наступ на Серебрянку, - ОСУВ "Дніпро"

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку наші захисники провели успішні пошуково-ударні дії, результатом яких стало просування до 3 кілометрів та знищення значної кількості ворожої піхоти та взяття полонених. Від початку доби наші оборонці зупинили шість штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське, ще шість боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Ольгівське. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке, здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

Автор: 

Генштаб ЗС (7279) бойові дії (4641) війна в Україні (6247)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Геоям Слава! deep state, чого язик у дупу затягнуло??! Чи для вас це сумна новина??!!
показати весь коментар
20.09.2025 16:48 Відповісти
А нащо ви звертаєте увагу на цю компашку?
показати весь коментар
20.09.2025 16:50 Відповісти
Тому що ніяких успіхів нема.Окрім генштаба ніякого підтвердження від людей,які там перебувають.
показати весь коментар
20.09.2025 17:09 Відповісти
Сирок пиндить,як дише.Нагадати,як він тримав курський напрямок?Позиції покинуті,а сирок тримає
показати весь коментар
20.09.2025 17:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xkA3M6MDQjo

Паніка на Банковій. "Плівки Малюка". "Кінець війни завтра". Трампа "перевзули" | Є ПИТАННЯ /ПІДСУМКИ--

про вбивчу для зЄ статтю -опитування у ДТ ДУЖЕ ЦІКАВО!!!

спеціально для команди зЄльоних
показати весь коментар
20.09.2025 17:18 Відповісти
Просування наших військ, як і героїчна оборона, є прикладом відваги для усього чоловічого загалу України. Створюються нові бригади, корпуси і роди військ (штурмовики). Мужність українців є гарантією поразки нинішніх вилупків середньовічних ординців у загарбницькій війні проти нащадків Руси-України. На жаль, наше суспільство ВОЇНІВ ще не позбавилося генетичного відгалуження, як писав Дмитро Донцов, гречкосіїв і свинопасів, реінкарнованих у нінішніх погрібних ухилянтів, які готові на будь-які ниці вчинки, аби уникнути конституційного зобов"язання захищати Батьківщину. Вони уже четвертий рік є невилазними мешканцями льохів, форсувальниками річок і болот, підробниками меддовідок і шлюбних свідоцтв, хабарними студентами і аспірантами, а також активними трьохоргазмниками задля уникнення святої в усі часи чоловічої військової справи. Сподіваємося, що звитяжний приклад наших захисників на фронті, таки запалить у масі ухилянтів іскру свідомості і позбавить їх пекельного страху перед необхідністю захищати своїх дітей, дружин, батьків і Україну загалом.
показати весь коментар
20.09.2025 17:24 Відповісти
Ihor Ihor приклад патріотизму з дивану ,як не думати головою і переказувати брехню марафону і як знищити країну своїм мудрим вибором
показати весь коментар
20.09.2025 17:38 Відповісти
@ "Запорізький напрямок:
На схід від Новоіванівки російські війська просунулися вздовж лісосмуг і в північній частині населеного пункту. Також бої тривають на південній околиці Приморського та у напрямку Полтавки з боку Ольгівського, Вишневого та Малинівки.

Великомихайлівський напрямок (Дніпропетровська область):
У Березовому противник зняв кадри демонстрації прапорів у п'яти локаціях та заявив про захоплення населеного пункту. Бої йдуть у напрямку населеного пункту Калинівське, розташованого на південний захід від Березового.

Лиманський напрямок:
У районі Серебрянського лісу супротивник вийшов до річки Сіверський Донець ще в одній (третій) локації.
Бої йдуть за населені пункти Середнє, Шандриголове та Зарічне."
показати весь коментар
20.09.2025 17:51 Відповісти
 
 