1 914 63

Витягнув з-під обстрілу та годину ніс на плечах: поліцейський з позивним Карабін врятував життя тяжкопораненого побратима на Донеччині. ФОТОрепортаж

Столичний поліцейський з позивним Карабін врятував життя тяжкопораненого побратима на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, правоохоронець був оперативником у одному зі столичних районних управлінь поліції, та з початку створення стрілецького полку ГУНП у м. Києві без вагань приєднався до його лав, де на передовій пліч-о-пліч із військовими продовжує захищати країну на фронті.

Поліцейський врятував пораненого
Поліцейський врятував пораненого
Поліцейський врятував пораненого

"Так, виконуючи бойові завдання на Торецькому напрямку, він допоміг врятувати пораненого товариша, поліцейського з Закарпаття, якого чотири дні не могли евакуювати з позиції, що перебувала під постійними ворожими обстрілами", - йдеться у повідомленні.

Попри щільний вогневий контроль ворога, Карабіну та його побратимам вдалось забрати бійця - у нього були множинні осколкові поранення тіла та перелом ноги. Правоохоронець обробив побратиму рани, наклав шину, та, оскільки захисник самостійно пересуватись не міг, Карабін близько години ніс його на плечах, доки не передав для подальшої евакуації. Наразі боєць відновлюється та набирається сил.

Нацполіція (15496) порятунок (127) Донецька область (9643) бойові дії (4641) війна в Україні (6247)
+9
пусть за мєня ідуть ваєвать палації та тцкашніки! ані абязаниє мєня защіщать.... так пішли? а ви що ухилянти?що нове видумаєте?
показати весь коментар
20.09.2025 16:30 Відповісти
+4
А мені стрьомно, що поліціянтів не вистачає тепер..що розбомблені домівки мародерять..що постійно домофони босота перевіряє..що, коли тобі продукти привозять - 10 разів перевіряєш, чи точно кур'єр?
показати весь коментар
20.09.2025 16:36 Відповісти
+3
поліцейський на фронті ?
на нулі ?
спас побратима ?
та ви зовсім подуріли !?

Герою Слава !

Всім Героям, хто на нулі - бережи вас Бог !
Поліцейським на чергуванні в "тилу", якщо він для них є, - дякуємо за службу !

.
показати весь коментар
20.09.2025 16:45 Відповісти
❤️
показати весь коментар
20.09.2025 16:26 Відповісти
Героям слава👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
20.09.2025 17:29 Відповісти
пусть за мєня ідуть ваєвать палації та тцкашніки! ані абязаниє мєня защіщать.... так пішли? а ви що ухилянти?що нове видумаєте?
показати весь коментар
20.09.2025 16:30 Відповісти
А мені стрьомно, що поліціянтів не вистачає тепер..що розбомблені домівки мародерять..що постійно домофони босота перевіряє..що, коли тобі продукти привозять - 10 разів перевіряєш, чи точно кур'єр?
показати весь коментар
20.09.2025 16:36 Відповісти
Де це таке?
показати весь коментар
20.09.2025 16:42 Відповісти
поки що в планах ухилянського "мудрого наріту", але без поліцейських буде саме так !

.

.
показати весь коментар
20.09.2025 16:47 Відповісти
Екстрасенс?
показати весь коментар
20.09.2025 16:52 Відповісти
Мій пост нижче.

Я на пожарний, т.я. не ходжу - про всяк випадок маю поряд ножі..
показати весь коментар
20.09.2025 16:56 Відповісти
подвиг Героя поліцейського Карабіна рвьот кацапські шаблони в голові ?
співчуваю ментальним проблемам ухилянта!

.
показати весь коментар
20.09.2025 17:40 Відповісти
Київ, Дарницькиц район. Там де ввд прильотів поряд будинки танцюють.

А шо так цікаво? Мародерити підеш?
показати весь коментар
20.09.2025 16:54 Відповісти
Що за дурна звичка ТИкати незнайомій людині? Я мабуть у іншому Києві живу...
показати весь коментар
20.09.2025 17:08 Відповісти
Тобто, коли мені тикають - то можна?
показати весь коментар
20.09.2025 17:13 Відповісти
Я Вам не тТИкав. А чемно запитав, де коїться все це жахіття, про яке Ви так яскраво розповили…
показати весь коментар
20.09.2025 17:19 Відповісти
Я вАм відповила вище, не доходить, походу.
показати весь коментар
20.09.2025 17:20 Відповісти
Ви відповили хамством: "...А шо так цікаво? Мародерити підеш..."
показати весь коментар
20.09.2025 17:26 Відповісти
ви самі свої пости перечитайте. Зі смамого верху. Бб
показати весь коментар
20.09.2025 17:36 Відповісти
Перечитав про всяк випадок ще до Вашої вказівки. Де я Вам та ТИкав? Чи погано про героя, чи якось нечемно про его причетність до МВСУ висловився? Що дало Вам привід хамити?
показати весь коментар
20.09.2025 17:41 Відповісти
Тобто ти ще й читати невмієш..

Чи українську, пдр, на розумієш?

Тобі цапською писати, дбл, блд???
показати весь коментар
20.09.2025 17:50 Відповісти
полиции не хватает в Киеве? ты точно из Киева, шановна? я от их наблюдаю на правом больше чем гражданских днем
показати весь коментар
20.09.2025 16:59 Відповісти
Ти вчи українську. Недобиток з правого. Ти на лівому поживи, еоли в тебе при обстрілах будинок танцює.

Дбл, кончений.

Дбл, кончений.
показати весь коментар
20.09.2025 17:05 Відповісти
Коренной?)) Кацап ти..а дід в мене був вчителем. Фізмат.

Ти якесь тупе кацапедло..щось на кшталт зеленого.
показати весь коментар
20.09.2025 17:09 Відповісти
А, ще, мої дід й бабуся - з боку тата - з 1918 року кияни. До прадідів не добралась.
показати весь коментар
20.09.2025 17:11 Відповісти
Ну ти ж свого прізвища взагалі стидаєшся. Це прізвище загиблоги чоловіка. А дівоче - Кравець. Полегшало? Не стидася. Давай своє, й правдиве - бо відваляться пальуі й очі випадуть.
показати весь коментар
20.09.2025 17:18 Відповісти
каренной киявлянин - недобиток ти кацапський !

.

.
показати весь коментар
20.09.2025 17:42 Відповісти
цей каренной киявлянин артур схоже каренной з Подолу

ще й картавить.... х... !

.
показати весь коментар
20.09.2025 17:45 Відповісти
Це - ВІЙНА... І все більше "чоловічої" роботи в тилу, лягає на жіночі плечі...
показати весь коментар
20.09.2025 17:06 Відповісти
У кривому розі нічого такого немає. То мабуть марення від недоїдання чи нервів. Можу порадити що односолодове чи з написом ХО по сто грамів на ніч приймати.
показати весь коментар
20.09.2025 17:06 Відповісти
Не перекладайте на мене свої односолодові трабли. А також свої трабли з печінкою. Бухайте соьі мовчки.
показати весь коментар
20.09.2025 17:16 Відповісти
мусорок? ніколи ним не був сцикипіхотинцю. 9 років на війні таки був.... з 2014 року.то поговоремо далі?
показати весь коментар
20.09.2025 16:59 Відповісти
Кацап, брись під лавку.
показати весь коментар
20.09.2025 17:19 Відповісти
Кацапе, пнх.

В тебе щоб язик зломався й пальці покрючило.
показати весь коментар
20.09.2025 17:27 Відповісти
я сам з донбаса. мій дім окупований завдяки зеленському та *****. прошу спілкуватись зі мною українською чи англійською. я не розумію підерського ліалекту. що ще ти хотіло срань зелена? я полковник ЗСУ,звільнений в запас за інвалідністю гандоном зеленським. з виключенням з військового обліку.
показати весь коментар
20.09.2025 17:20 Відповісти
за інвалідністю. чи тобі особисто при зустрічі пояснити ? просився підти інструктором -відмовили. ми зеленій владі вже не потрібні. да до речі, я інвалід 1 групи. щоб ти не вважав що я щось купив. і ще одне,2014+ 9=? рахувати вмієш?
показати весь коментар
20.09.2025 17:26 Відповісти
Походу, воно кончений дебілокацапотроль..
показати весь коментар
20.09.2025 17:26 Відповісти
ні. воно звичайне вкраїнчик . обіжене і розумом і совістю. одним словом-не потріб.
показати весь коментар
20.09.2025 17:28 Відповісти
Й мізками обдароване..отакі за зе! й голосують..сумно..
показати весь коментар
20.09.2025 17:29 Відповісти
Кацапе, йди вже опу лизькай своєму лідору. Пбо подозни. Щиро бажаю)))
показати весь коментар
20.09.2025 17:34 Відповісти
Яке ти дебільноузькомовне. Щоб ти подохло.
показати весь коментар
20.09.2025 17:43 Відповісти
хоч спробувати? можу тебе пристроїти. 72 омбр підійде? чи 30? в яку хочеш? може в 58? чи ти може хочеш в поліцію підти щоб в 45 років пенсію оформити? чому не йдеш сцикопіхота? чи тобі півасік зі своєю орко самкою приємніше ******* під 95 квартал? мені 50 років. на пенсію за інвалідністю пішов в 48 років. на війні з капітана..... взводним був. і пенсія в мене хороша. і повага є. і ЗСУ допомагаю. я ж не ти бидло сцикливе....
показати весь коментар
20.09.2025 17:35 Відповісти
та мені пох на твої висновки опущений. мої заслуги Україна оцінила,не ти ***** задньопривідна.
показати весь коментар
20.09.2025 17:39 Відповісти
ти є опущене бидло. не більше. нічого ти не платило. по темному працюєш . а за війну я нікому не розповідаю. і не буду.
показати весь коментар
20.09.2025 17:44 Відповісти
Ти ніхто й звати тебе ніяк. Чернз таких, як ти - підороросісяни й прийшли. Бажаю здохнути.
показати весь коментар
20.09.2025 17:45 Відповісти
поліцейський на фронті ?
на нулі ?
спас побратима ?
та ви зовсім подуріли !?

Герою Слава !

Всім Героям, хто на нулі - бережи вас Бог !
Поліцейським на чергуванні в "тилу", якщо він для них є, - дякуємо за службу !

.
показати весь коментар
20.09.2025 16:45 Відповісти
В мене товариш, з 2014 , поліцейський, з ротаціями й зараз там..
показати весь коментар
20.09.2025 17:07 Відповісти
Автобус, займайтесь школярами. До чого тут моє звання? Бухайте менше.
показати весь коментар
20.09.2025 17:25 Відповісти
То в тебе коханець. В твоєї полюції.

Не захлинись, кацапе.
показати весь коментар
20.09.2025 17:30 Відповісти
 
 