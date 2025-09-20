Витягнув з-під обстрілу та годину ніс на плечах: поліцейський з позивним Карабін врятував життя тяжкопораненого побратима на Донеччині. ФОТОрепортаж
Столичний поліцейський з позивним Карабін врятував життя тяжкопораненого побратима на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, правоохоронець був оперативником у одному зі столичних районних управлінь поліції, та з початку створення стрілецького полку ГУНП у м. Києві без вагань приєднався до його лав, де на передовій пліч-о-пліч із військовими продовжує захищати країну на фронті.
"Так, виконуючи бойові завдання на Торецькому напрямку, він допоміг врятувати пораненого товариша, поліцейського з Закарпаття, якого чотири дні не могли евакуювати з позиції, що перебувала під постійними ворожими обстрілами", - йдеться у повідомленні.
Попри щільний вогневий контроль ворога, Карабіну та його побратимам вдалось забрати бійця - у нього були множинні осколкові поранення тіла та перелом ноги. Правоохоронець обробив побратиму рани, наклав шину, та, оскільки захисник самостійно пересуватись не міг, Карабін близько години ніс його на плечах, доки не передав для подальшої евакуації. Наразі боєць відновлюється та набирається сил.
Герою Слава !
Всім Героям, хто на нулі - бережи вас Бог !
Поліцейським на чергуванні в "тилу", якщо він для них є, - дякуємо за службу !
