Вытащил из-под обстрела и час нес на плечах: полицейский с позывным Карабин спас жизнь тяжелораненому побратиму в Донецкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Столичный полицейский с позывным Карабин спас жизнь тяжелораненому побратиму на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, правоохранитель был оперативником в одном из столичных районных управлений полиции, и с начала создания стрелкового полка ГУНП в г. Киеве без колебаний присоединился к его рядам, где на передовой бок о бок с военными продолжает защищать страну на фронте.







"В частности, выполняя боевые задачи на Торецком направлении, он помог спасти раненого товарища, полицейского из Закарпатья, которого четыре дня не могли эвакуировать с позиции, находившейся под постоянными вражескими обстрелами", - говорится в сообщении.

Несмотря на плотный огневой контроль врага, Карабину и его побратимам удалось забрать бойца - у него были множественные осколочные ранения тела и перелом ноги. Правоохранитель обработал побратиму раны, наложил шину, и, поскольку защитник самостоятельно передвигаться не мог, Карабин около часа нес его на плечах, пока не передал для дальнейшей эвакуации. Сейчас боец восстанавливается и набирается сил.