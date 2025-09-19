Враг 47 раз атаковал на Покровском направлении, уничтожено 195 оккупантов, - Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 124 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Сегодня российские войска нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 98 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2032 дрона-камикадзе и осуществили 3475 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес 7 авиаударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 133 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в направлении Отрадного, один бой продолжается.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Степной Новоселовки и Песчаного. Две из трех атак отбили украинские воины, один бой продолжается.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Новомихайловка, Шандриголово, Колодези, Торское, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее. Четыре боестолкновения продолжаются.
Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Выемки и Дроновки.
На Краматорском направлении противник два раза безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Ступочек.
На Торецком направлении 16 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русина Яра, Иванополья, Степановки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 47 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное, Красный Лиман, Новопавловка. В трех локациях бои не утихают до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 195 оккупантов, из них 124 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 13 единиц автомобильной техники, пять беспилотных летательных аппаратов; повреждены одна артиллерийская система, пункт управления БПЛА и восемь укрытий для личного состава врага.
На Новопавловском направлении агрессор 28 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Филия, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новоивановка, Поддубное, Зеленый Гай, Толстой, Январское, Новониколаевка и Ольговское. Шесть боестолкновений продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Железнодорожному.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска.
На Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. В то же время противник нанес авиаудар по Ольговке.
На остальных направлениях особых изменений не произошло.
Противник просунувся у Новоіванівці та заявив про захоплення населеного пункту, знявши кадри демонстрації прапорів у його південній частині.
На південь від Новоіванівки російські війська просунулися вздовж лісосмуг на ділянці площею до 1.4 км².
Новопавлівський напрямок:
Противник заявив про захоплення населеного пункту Муравка та зняв кадри демонстрації прапора на його західній околиці.
Покровський напрямок:
В Удачному тривають бої у північній частині населеного пункту.
У Новоекономічному ЗСУ відпрацювали по російських позиціях на території школи.
На території шахти «Краснолиманська» противник закріпився у східній частині та робить спроби просунутися у центральній частині, де потрапив під удар українських дронів.
Костянтинівський напрямок:
У Яблунівці російські війська роблять спроби просунутися на північно-східній околиці у напрямку позицій ЗСУ на західній околиці Клебан-Бикського водосховища. Атаки відбито.
У районі Катеринівки та Щербинівки - без істотних змін.
На південь від Олександро-Шультиного російські війська закріпилися в районі ферми і штурмують лісосмуги вздовж залізниці.
Лиманський напрямок:
У західній частині Серебрянського лісу російські війська у двох локаціях вийшли до річки Сіверський Донець.
У південній частині Середнього противник зайняв позиції у житловій забудові та продовжує активно штурмувати з боку балки.
У Шандриголовому йдуть бої за південну частину та спроби російської піхоти просунутися на північній околиці населеного пункту."