Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 101 610 человек (+1010 за сутки), 11 193 танка, 32 952 артсистемы, 23 281 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 21.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1101610 (+1010) человек

танков - 11193 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23281 (+1) ед

артиллерийских систем - 32952 (+25) ед

РСЗО - 1492 (+0) ед

средства ПВО - 1218 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 61598 (+553)

крылатые ракеты - 3747 (+29)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 62245 (+77)

специальная техника - 3969 (+1)

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.