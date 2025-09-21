Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 101 610 человек (+1010 за сутки), 11 193 танка, 32 952 артсистемы, 23 281 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 101 610 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 21.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1101610 (+1010) человек
танков - 11193 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23281 (+1) ед
артиллерийских систем - 32952 (+25) ед
РСЗО - 1492 (+0) ед
средства ПВО - 1218 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 61598 (+553)
крылатые ракеты - 3747 (+29)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 62245 (+77)
специальная техника - 3969 (+1)
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
