Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 101 610 осіб (+1010 за добу), 11 193 танки, 32 952 артсистеми, 23 281 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

окупанти на автомобілі злетіли у повітря

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 101 610 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1101610 (+1010) осіб

танків - 11193 (+1) од

бойових броньованих машин - 23281 (+1) од

артилерійських систем - 32952 (+25) од

РСЗВ - 1492 (+0) од

засоби ППО - 1218 (+0) од

літаків - 422 (+0) од

гелікоптерів - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 61598 (+553)

крилаті ракети - 3747 (+29)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 62245 (+77)

спеціальна техніка - 3969 (+1)

ліквідація

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

