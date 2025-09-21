Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 101 610 осіб (+1010 за добу), 11 193 танки, 32 952 артсистеми, 23 281 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 101 610 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1101610 (+1010) осіб
танків - 11193 (+1) од
бойових броньованих машин - 23281 (+1) од
артилерійських систем - 32952 (+25) од
РСЗВ - 1492 (+0) од
засоби ППО - 1218 (+0) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 61598 (+553)
крилаті ракети - 3747 (+29)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 62245 (+77)
спеціальна техніка - 3969 (+1)
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
