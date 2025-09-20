УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7134 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
1 271 4

Дрони "К-2" знищили ворога в "кав’ярні" та розбили "буханку" з іншими окупантами: на каву не доїхали. ВIДЕО

Оператори БПЛА полку "К-2" Сил безпілотних систем знищили техніку та живу силу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з російських військових хотів випити кави у приміщенні так званої "кав’ярні", але FPV-дрон залетів у вікно й ліквідував його. Удар був настільки точним, що знищено і самого окупанта, і будівлю, де він переховувався. Відео своєї роботи українські військові показали у соцмережах

На фінальних кадрах - знищення ворожої "буханки" просто під час руху по відкритій місцевості. "Одні навічно залишилися в місцевій кавʼярні, інші ж не доїхали на своїй "буханці" навіть туди," - йдеться в описі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі 66-ї бригади знищили п’ятьох російських штурмовиків на мотоциклах. ВIДЕО

армія рф (18766) кава (91) знищення (8270) автобус (372)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.09.2025 16:57 Відповісти
100% 👍
показати весь коментар
20.09.2025 17:15 Відповісти
Сьогодні з друзями виїхали на гриби. Так сталося, що поверталися трасою від Михайло-Коцюбинського - тою дорогою, якою на Чернігів, у березні 2022 року, перли, спочатку, кацапи, а потім "асвабадзитєлі", з БРСР...
Подивився... Всі сліди розгрому, прибрані. Поля засіяні, На полях комбайни працюють: іде збирання урожаю. Збирають соняшник, картоплю. Кукурудзяні поля стоять ще зелені. Сіють озимий рапс. Єдине, що нагадує про війну - бетонні блоки на дорогах, подекуди... Підірвані мости відновлюють - на всьому шляху не було ні одного об"їзду. А по оновлених мостах проїхали разів з шість. Асфальт ще чорний, не вигорів...
показати весь коментар
20.09.2025 17:02 Відповісти
Кава виявилася трохи загарячою.
показати весь коментар
20.09.2025 17:36 Відповісти
 
 