Дрони "К-2" знищили ворога в "кав’ярні" та розбили "буханку" з іншими окупантами: на каву не доїхали. ВIДЕО
Оператори БПЛА полку "К-2" Сил безпілотних систем знищили техніку та живу силу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з російських військових хотів випити кави у приміщенні так званої "кав’ярні", але FPV-дрон залетів у вікно й ліквідував його. Удар був настільки точним, що знищено і самого окупанта, і будівлю, де він переховувався. Відео своєї роботи українські військові показали у соцмережах.
На фінальних кадрах - знищення ворожої "буханки" просто під час руху по відкритій місцевості. "Одні навічно залишилися в місцевій кавʼярні, інші ж не доїхали на своїй "буханці" навіть туди," - йдеться в описі до відео.
Подивився... Всі сліди розгрому, прибрані. Поля засіяні, На полях комбайни працюють: іде збирання урожаю. Збирають соняшник, картоплю. Кукурудзяні поля стоять ще зелені. Сіють озимий рапс. Єдине, що нагадує про війну - бетонні блоки на дорогах, подекуди... Підірвані мости відновлюють - на всьому шляху не було ні одного об"їзду. А по оновлених мостах проїхали разів з шість. Асфальт ще чорний, не вигорів...