Дрони "К-2" знищили ворога в "кав’ярні" та розбили "буханку" з іншими окупантами: на каву не доїхали. ВIДЕО

Оператори БПЛА полку "К-2" Сил безпілотних систем знищили техніку та живу силу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з російських військових хотів випити кави у приміщенні так званої "кав’ярні", але FPV-дрон залетів у вікно й ліквідував його. Удар був настільки точним, що знищено і самого окупанта, і будівлю, де він переховувався. Відео своєї роботи українські військові показали у соцмережах.

На фінальних кадрах - знищення ворожої "буханки" просто під час руху по відкритій місцевості. "Одні навічно залишилися в місцевій кавʼярні, інші ж не доїхали на своїй "буханці" навіть туди," - йдеться в описі до відео.

