Дронарі 66-ї бригади знищили п’ятьох російських штурмовиків на мотоциклах. ВIДЕО

Воїни 66 ОМБр імені князя М. Хороброго зупинили чергову спробу прориву противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни діяли у складі п’яти мотоциклістів, розраховуючи на швидкість, щоб обійти бойові порядки ЗСУ.
Завдяки інженерним загородженням ворог втратив транспорт і став вразливою мішенню для піхоти та операторів БпЛА 2-го механізованого батальйону "Онуків Адольфівни". Усі п’ятеро російських штурмовиків були знищені. Відео своєї роботи військовослужбовці розмістили в соцмережах 66 ОМБр.

армія рф (18761) знищення (8265) мотоцикл (109) дрони (5625) 66 окрема механізована бригада (38)
Професійно і по суті! Вдерся московіт в Мирну Україну і подох!!
20.09.2025 12:07 Відповісти
Гарна робота, щиро дякую дронорям . Бережи вас та усіх воїнів ЗСУ Матір Божа.
20.09.2025 12:09 Відповісти
 
 