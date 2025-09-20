Дронарі 66-ї бригади знищили п’ятьох російських штурмовиків на мотоциклах. ВIДЕО
Воїни 66 ОМБр імені князя М. Хороброго зупинили чергову спробу прориву противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни діяли у складі п’яти мотоциклістів, розраховуючи на швидкість, щоб обійти бойові порядки ЗСУ.
Завдяки інженерним загородженням ворог втратив транспорт і став вразливою мішенню для піхоти та операторів БпЛА 2-го механізованого батальйону "Онуків Адольфівни". Усі п’ятеро російських штурмовиків були знищені. Відео своєї роботи військовослужбовці розмістили в соцмережах 66 ОМБр.
Oleksandr Valovyi
20.09.2025 12:07
GICKO_ BANAN
20.09.2025 12:09
