Дронари 66-й бригады уничтожили пятерых российских штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО

Воины 66-й ОМБр имени князя М. Храброго остановили очередную попытку прорыва противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне действовали в составе пяти мотоциклистов, рассчитывая на скорость, чтобы обойти боевые порядки ВСУ.
Благодаря инженерным заграждениям враг потерял транспорт и стал уязвимой мишенью для пехоты и операторов БПЛА 2-го механизированного батальона "Онуки Адольфівни". Все пятеро российских штурмовиков были уничтожены. Видео своей работы военнослужащие разместили в соцсетях 66-й ОМБр.

Также смотрите: 412-й полк нанес удар по вражеской пехоте, бронетехнике и переправе. ВИДЕО

армия РФ (20608) уничтожение (7947) мотоцикл (103) дроны (4724) 66 отдельная механизированная бригада (39)
Професійно і по суті! Вдерся московіт в Мирну Україну і подох!!
20.09.2025 12:07 Ответить
Гарна робота, щиро дякую дронорям . Бережи вас та усіх воїнів ЗСУ Матір Божа.
20.09.2025 12:09 Ответить
 
 