Дронари 66-й бригады уничтожили пятерых российских штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО
Воины 66-й ОМБр имени князя М. Храброго остановили очередную попытку прорыва противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне действовали в составе пяти мотоциклистов, рассчитывая на скорость, чтобы обойти боевые порядки ВСУ.
Благодаря инженерным заграждениям враг потерял транспорт и стал уязвимой мишенью для пехоты и операторов БПЛА 2-го механизированного батальона "Онуки Адольфівни". Все пятеро российских штурмовиков были уничтожены. Видео своей работы военнослужащие разместили в соцсетях 66-й ОМБр.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий20.09.2025 12:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
GICKO_ BANAN
показать весь комментарий20.09.2025 12:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль