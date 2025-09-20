Дронари 66-й бригады уничтожили пятерых российских штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО

Воины 66-й ОМБр имени князя М. Храброго остановили очередную попытку прорыва противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне действовали в составе пяти мотоциклистов, рассчитывая на скорость, чтобы обойти боевые порядки ВСУ.

Благодаря инженерным заграждениям враг потерял транспорт и стал уязвимой мишенью для пехоты и операторов БПЛА 2-го механизированного батальона "Онуки Адольфівни". Все пятеро российских штурмовиков были уничтожены. Видео своей работы военнослужащие разместили в соцсетях 66-й ОМБр.

