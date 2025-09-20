УКР
412-й полк завдав удару по ворожій піхоті, бронетехніці та переправі. ВIДЕО

Ворожі танки, гаубиці та піхоту вразили бійці 412-го полку Nemesis СБС на одному з напрямків фронту.  Як повідомляє Цензор.НЕТ, це знизило інтенсивність атак окупантів. 

Крім того, оператори безпілотників знищили переправу та склад із пальним, ускладнивши перекидання резервів і забезпечення техніки РФ, повідомляє пресслужба полку в соцмережах.

 У СБС зазначають, що системна робота бійців суттєво обмежує маневри противника. Такі удари дають змогу покращити тактичну ситуацію для підрозділів Сил оборони. 

Дякуємо Захисникам України та х Родинам!!
Ухилянти з Урядового кварталу, до цього,х не мають ЖОДНОГО відношення!
показати весь коментар
20.09.2025 10:52 Відповісти
Вони у бункерах жеруть Мівіну і п'ють віно.
показати весь коментар
20.09.2025 11:02 Відповісти
 
 