412-й полк завдав удару по ворожій піхоті, бронетехніці та переправі. ВIДЕО

Ворожі танки, гаубиці та піхоту вразили бійці 412-го полку Nemesis СБС на одному з напрямків фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, це знизило інтенсивність атак окупантів.

Крім того, оператори безпілотників знищили переправу та склад із пальним, ускладнивши перекидання резервів і забезпечення техніки РФ, повідомляє пресслужба полку в соцмережах.

У СБС зазначають, що системна робота бійців суттєво обмежує маневри противника. Такі удари дають змогу покращити тактичну ситуацію для підрозділів Сил оборони.

