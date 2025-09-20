412-й полк завдав удару по ворожій піхоті, бронетехніці та переправі. ВIДЕО
Ворожі танки, гаубиці та піхоту вразили бійці 412-го полку Nemesis СБС на одному з напрямків фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, це знизило інтенсивність атак окупантів.
Крім того, оператори безпілотників знищили переправу та склад із пальним, ускладнивши перекидання резервів і забезпечення техніки РФ, повідомляє пресслужба полку в соцмережах.
У СБС зазначають, що системна робота бійців суттєво обмежує маневри противника. Такі удари дають змогу покращити тактичну ситуацію для підрозділів Сил оборони.
