Оператори дронів із підрозділу "Asgard" знищили ворожу САУ "Гіацинт-С". ВIДЕО
Бійці FPV-підрозділу "Asgard" 412-го полку Nemesis "мінуснули" 152-мм самохідну артилерійську установку "Гіацинт-С".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
