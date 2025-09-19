УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9654 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
733 0

Оператори дронів із підрозділу "Asgard" знищили ворожу САУ "Гіацинт-С". ВIДЕО

Бійці FPV-підрозділу "Asgard" 412-го полку Nemesis "мінуснули" 152-мм самохідну артилерійську установку "Гіацинт-С".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трофейна САУ "Мста" стріляє по російських військових і знищує їхні позиції поблизу Кремінної. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8265) дрони (5625) САУ (241)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 