Операторы дронов из подразделения "Asgard" уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С". ВИДЕО

Бойцы FPV-подразделения "Asgard" 412-го полка Nemesis "минусовали" 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

