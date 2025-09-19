Операторы дронов из подразделения "Asgard" уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С". ВИДЕО
Бойцы FPV-подразделения "Asgard" 412-го полка Nemesis "минусовали" 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
