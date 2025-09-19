РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9640 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
537 0

Операторы дронов из подразделения "Asgard" уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С". ВИДЕО

Бойцы FPV-подразделения "Asgard" 412-го полка Nemesis "минусовали" 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трофейная САУ "Мста" стреляет по российским военным и уничтожает их позиции вблизи Кременной. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7943) дроны (4712) САУ (226)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 