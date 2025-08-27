Трофейная САУ "Мста" стреляет по российским военным и уничтожает их позиции вблизи Кременной. ВИДЕО
Во время контрнаступления на Харьковском направлении военнослужащие 25-й Сичеславской бригады затрофеили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С", пишет Цензор.НЕТ.
Как сообщают сичеславцы, трофейную технику восстановили собственными силами, тщательно изучив ее конструкцию, и уже через полтора месяца она вышла на боевые позиции вблизи Кременной. Сейчас САУ "Мста" работает против бывших владельцев - наносит удары по вражеским укреплениям и технике россиян.
Joe Sm
Николай Декапольцев
Oleg K #525841
