Трофейная САУ "Мста" стреляет по российским военным и уничтожает их позиции вблизи Кременной. ВИДЕО

Во время контрнаступления на Харьковском направлении военнослужащие 25-й Сичеславской бригады затрофеили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С", пишет Цензор.НЕТ.

Как сообщают сичеславцы, трофейную технику восстановили собственными силами, тщательно изучив ее конструкцию, и уже через полтора месяца она вышла на боевые позиции вблизи Кременной. Сейчас САУ "Мста" работает против бывших владельцев - наносит удары по вражеским укреплениям и технике россиян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Очередной "груз-200" для России: деревянные ящики с телами оккупантов под "Прощание славянки". ВИДЕО