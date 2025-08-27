РУС
Трофейная САУ "Мста" стреляет по российским военным и уничтожает их позиции вблизи Кременной. ВИДЕО

Во время контрнаступления на Харьковском направлении военнослужащие 25-й Сичеславской бригады затрофеили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С", пишет Цензор.НЕТ.

Как сообщают сичеславцы, трофейную технику восстановили собственными силами, тщательно изучив ее конструкцию, и уже через полтора месяца она вышла на боевые позиции вблизи Кременной. Сейчас САУ "Мста" работает против бывших владельцев - наносит удары по вражеским укреплениям и технике россиян.

Дякую, воїни 25-ї Січеславської, за помсту "Мстою"
27.08.2025 22:21 Ответить
А оце погано. Означає що власної артилерії катма, доводиться юзати чужу. "А оружіє добудєтє в бою"
27.08.2025 22:48 Ответить
Та вам все погано, она будет уже по Кремлю стрелять, а вы будете тошнить, - почему с первого выстрела мавзалей не развалили!
27.08.2025 23:37 Ответить
 
 