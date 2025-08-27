Трофейна САУ "Мста" стріляє по російських військових і знищує їхні позиції поблизу Кремінної. ВIДЕО
Під час контрнаступу на Харківському напрямку військовослужбовці 25-ї Січеславської бригади затрофеїли російську самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С", пише Цензор.НЕТ.
Як повідомляють Січеславці, трофейну техніку відновили власними силами, ретельно вивчивши її конструкцію, і вже за півтора місяця вона вийшла на бойові позиції поблизу Кремінної. Нині САУ "Мста" працює проти колишніх власників — завдає ударів по ворожих укріпленнях і техніці росіян.
