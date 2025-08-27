УКР
Трофейна САУ "Мста" стріляє по російських військових і знищує їхні позиції поблизу Кремінної. ВIДЕО

Під час контрнаступу на Харківському напрямку військовослужбовці 25-ї Січеславської бригади затрофеїли російську самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С", пише Цензор.НЕТ

Як повідомляють Січеславці, трофейну техніку відновили власними силами, ретельно вивчивши її конструкцію, і вже за півтора місяця вона вийшла на бойові позиції поблизу Кремінної. Нині САУ "Мста" працює проти колишніх власників — завдає ударів по ворожих укріпленнях і техніці росіян. 

Дякую, воїни 25-ї Січеславської, за помсту "Мстою"
27.08.2025 22:21 Відповісти
А оце погано. Означає що власної артилерії катма, доводиться юзати чужу. "А оружіє добудєтє в бою"
27.08.2025 22:48 Відповісти
Та вам все погано, она будет уже по Кремлю стрелять, а вы будете тошнить, - почему с первого выстрела мавзалей не развалили!
27.08.2025 23:37 Відповісти
 
 