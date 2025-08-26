Черговий "груз-200" для Росії: дерев’яні ящики з тілами окупантів під "Прощання слов’янки". ВIДЕО

Українські сили продовжують знищувати російських окупантів. У соцмережах оприлюднено відео, де на військову автівку завантажують тіла загиблих російських солдатів у дерев’яних ящиках, повідомляє Цензор.НЕТ.

Один з ящиків має маркування з іменем — Джаббаров, військовослужбовець Південного військового округу РФ. Автори ролика супроводили кадри підписом: "Встречай женихов, Россия" і маршем "Прощання слов'янки". Це ще один приклад того, як агресія проти України завершується для окупантів "грузом-200".

