Черговий "груз-200" для Росії: дерев’яні ящики з тілами окупантів під "Прощання слов’янки". ВIДЕО
Українські сили продовжують знищувати російських окупантів. У соцмережах оприлюднено відео, де на військову автівку завантажують тіла загиблих російських солдатів у дерев’яних ящиках, повідомляє Цензор.НЕТ.
Один з ящиків має маркування з іменем — Джаббаров, військовослужбовець Південного військового округу РФ. Автори ролика супроводили кадри підписом: "Встречай женихов, Россия" і маршем "Прощання слов'янки". Це ще один приклад того, як агресія проти України завершується для окупантів "грузом-200".
Boris Kravchenko
26.08.2025 19:40
ОсвальдКоблпот #588757
26.08.2025 19:38
Сергій Малецький
26.08.2025 19:37
.