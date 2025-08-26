УКР
3 854 25

Черговий "груз-200" для Росії: дерев’яні ящики з тілами окупантів під "Прощання слов’янки". ВIДЕО

Українські сили продовжують знищувати російських окупантів. У соцмережах оприлюднено відео, де на військову автівку завантажують тіла загиблих російських солдатів у дерев’яних ящиках, повідомляє Цензор.НЕТ.

Один з ящиків має маркування з іменем — Джаббаров, військовослужбовець Південного військового округу РФ. Автори ролика супроводили кадри підписом: "Встречай женихов, Россия" і маршем "Прощання слов'янки". Це ще один приклад того, як агресія проти України завершується для окупантів "грузом-200". 

Топ коментарі
+17
Чтобы для вас, суки, эта "славянка" никогда не заканчивалась! Чтоб вы оглохли от этой музыки!
26.08.2025 19:40 Відповісти
+15
Возити вам кацапота не перевозити. Нєх на чужу землю лізти.
26.08.2025 19:38 Відповісти
+10
В москалів цинізм зашкалює .
26.08.2025 19:37 Відповісти
В москалів цинізм зашкалює .
26.08.2025 19:37 Відповісти
"маэстро, врубите туш !"

.
26.08.2025 20:39 Відповісти
Возити вам кацапота не перевозити. Нєх на чужу землю лізти.
26.08.2025 19:38 Відповісти
Чтобы для вас, суки, эта "славянка" никогда не заканчивалась! Чтоб вы оглохли от этой музыки!
26.08.2025 19:40 Відповісти
Ібо НЄфУЙ ...
26.08.2025 19:41 Відповісти
"Прощание славянки"

У меня волевое терпение
В жопах суслики песни споют.
Не клади свои потные ноги
На мою волосатую грудь.
26.08.2025 19:42 Відповісти
Нє целуйтє мєня вьі подмьішкі
Пусть бальньіє мєста отдохнут
26.08.2025 20:44 Відповісти
в оригинале не ноги, а яйца
26.08.2025 21:25 Відповісти
"І маладая не узнаєт, какой у парня бил канєц..."
26.08.2025 19:48 Відповісти
Бодрячком.
26.08.2025 19:50 Відповісти
мордор - назад у майбутнє. 1000 років - ***** не змінюється.
26.08.2025 20:01 Відповісти
А дерев'яний костюмчик рашистам пасує!
26.08.2025 20:03 Відповісти
Интересно, как это получается- они нам- тысячи трупов в мешках а мы им- несколько трупов в деревянных гробах и с почестями. А куда же деваются те тысячи убитых российских солдат, о которых нам сообщают каждый день
26.08.2025 20:10 Відповісти
в український чорнозем йдуть курви !
на органічєскіє удобрєнія...

.
26.08.2025 20:41 Відповісти
От мені цікаво!! Як можна навчитися писати при повній відсутності мозку?!! Ну Вера Кислицкая з номерком......Ви феномен !!!)))
26.08.2025 20:59 Відповісти
У росії покупців SIM-карт з вересня будуть обов'язково знімати на камеру
26.08.2025 20:16 Відповісти
Двіжуха!
26.08.2025 20:23 Відповісти
Вам посилочка з вашим катом-підо..ом, вбивцею-окупантом... Щоб вам посилочки такі кожного дня тисячами Печкін дарував!!!
26.08.2025 20:29 Відповісти
а де вантажників стільки знайти
26.08.2025 21:40 Відповісти
Прикольно
26.08.2025 20:29 Відповісти
Прощание славянки с джабаром?
26.08.2025 20:38 Відповісти
на біс можно?
26.08.2025 21:43 Відповісти
играй "прощание словянки" дохлым козломордам 24/7!радуйтесь ************ крепостные на болотах!
26.08.2025 21:54 Відповісти
 
 