Очередной "груз-200" для России: деревянные ящики с телами оккупантов под "Прощание славянки". ВИДЕО

Украинские силы продолжают уничтожать российских оккупантов. В соцсетях обнародовано видео, где на военную машину загружают тела погибших российских солдат в деревянных ящиках, сообщает Цензор.НЕТ.

Один из ящиков имеет маркировку с именем - Джаббаров, военнослужащий Южного военного округа РФ. Авторы ролика сопроводили кадры подписью: "Встречай женихов, Россия" и маршем "Прощание славянки". Это еще один пример того, как агрессия против Украины завершается для оккупантов "грузом-200".

