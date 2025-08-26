Очередной "груз-200" для России: деревянные ящики с телами оккупантов под "Прощание славянки". ВИДЕО
Украинские силы продолжают уничтожать российских оккупантов. В соцсетях обнародовано видео, где на военную машину загружают тела погибших российских солдат в деревянных ящиках, сообщает Цензор.НЕТ.
Один из ящиков имеет маркировку с именем - Джаббаров, военнослужащий Южного военного округа РФ. Авторы ролика сопроводили кадры подписью: "Встречай женихов, Россия" и маршем "Прощание славянки". Это еще один пример того, как агрессия против Украины завершается для оккупантов "грузом-200".
.