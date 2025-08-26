РУС
3 430 22

Очередной "груз-200" для России: деревянные ящики с телами оккупантов под "Прощание славянки". ВИДЕО

Украинские силы продолжают уничтожать российских оккупантов. В соцсетях обнародовано видео, где на военную машину загружают тела погибших российских солдат в деревянных ящиках, сообщает Цензор.НЕТ.

Один из ящиков имеет маркировку с именем - Джаббаров, военнослужащий Южного военного округа РФ. Авторы ролика сопроводили кадры подписью: "Встречай женихов, Россия" и маршем "Прощание славянки". Это еще один пример того, как агрессия против Украины завершается для оккупантов "грузом-200".

Также смотрите: Ликвидировано с десяток оккупантов, 3 пункта управления, средство РЭБ и электронное оборудование врага. ВИДЕО

армия РФ (20384) ликвидация (3991) смерть (9288) уничтожение (7750)
В москалів цинізм зашкалює .
26.08.2025 19:37 Ответить
"маэстро, врубите туш !"

.
26.08.2025 20:39 Ответить
Возити вам кацапота не перевозити. Нєх на чужу землю лізти.
26.08.2025 19:38 Ответить
Чтобы для вас, суки, эта "славянка" никогда не заканчивалась! Чтоб вы оглохли от этой музыки!
26.08.2025 19:40 Ответить
Ібо НЄфУЙ ...
26.08.2025 19:41 Ответить
"Прощание славянки"

У меня волевое терпение
В жопах суслики песни споют.
Не клади свои потные ноги
На мою волосатую грудь.
26.08.2025 19:42 Ответить
Нє целуйтє мєня вьі подмьішкі
Пусть бальньіє мєста отдохнут
26.08.2025 20:44 Ответить
в оригинале не ноги, а яйца
26.08.2025 21:25 Ответить
"І маладая не узнаєт, какой у парня бил канєц..."
26.08.2025 19:48 Ответить
Бодрячком.
26.08.2025 19:50 Ответить
мордор - назад у майбутнє. 1000 років - ***** не змінюється.
26.08.2025 20:01 Ответить
А дерев'яний костюмчик рашистам пасує!
26.08.2025 20:03 Ответить
Интересно, как это получается- они нам- тысячи трупов в мешках а мы им- несколько трупов в деревянных гробах и с почестями. А куда же деваются те тысячи убитых российских солдат, о которых нам сообщают каждый день
26.08.2025 20:10 Ответить
в український чорнозем йдуть курви !
на органічєскіє удобрєнія...

.
26.08.2025 20:41 Ответить
От мені цікаво!! Як можна навчитися писати при повній відсутності мозку?!! Ну Вера Кислицкая з номерком......Ви феномен !!!)))
26.08.2025 20:59 Ответить
У росії покупців SIM-карт з вересня будуть обов'язково знімати на камеру
26.08.2025 20:16 Ответить
Двіжуха!
26.08.2025 20:23 Ответить
Вам посилочка з вашим катом-підо..ом, вбивцею-окупантом... Щоб вам посилочки такі кожного дня тисячами Печкін дарував!!!
26.08.2025 20:29 Ответить
Прикольно
26.08.2025 20:29 Ответить
Прощание славянки с джабаром?
26.08.2025 20:38 Ответить
 
 