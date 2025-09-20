Дроны "К-2" уничтожили врага в "кофейне" и разбили "буханку" с другими оккупантами: на кофе не доехали. ВИДЕО
Операторы БПЛА полка "К-2" Сил беспилотных систем уничтожили технику и живую силу оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из российских военных хотел выпить кофе в помещении так называемой "кофейни", но FPV-дрон залетел в окно и ликвидировал его. Удар был настолько точным, что уничтожены и сам оккупант, и здание, где он скрывался. Видео своей работы украинские военные показали в соцсетях.
На финальных кадрах - уничтожение вражеской "буханки" просто во время движения по открытой местности. "Одни навечно остались в местной кофейне, другие же не доехали на своей "буханке" даже туда," - говорится в описании к видео.
Подивився... Всі сліди розгрому, прибрані. Поля засіяні, На полях комбайни працюють: іде збирання урожаю. Збирають соняшник, картоплю. Кукурудзяні поля стоять ще зелені. Сіють озимий рапс. Єдине, що нагадує про війну - бетонні блоки на дорогах, подекуди... Підірвані мости відновлюють - на всьому шляху не було ні одного об"їзду. А по оновлених мостах проїхали разів з шість. Асфальт ще чорний, не вигорів...