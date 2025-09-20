Поражены Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ, - Генштаб

В ночь на 20 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, под общим руководством Генерального штаба ВС Украины нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (г. Саратов, Саратовская область, РФ).

Как отмечается, Саратовский НПЗ обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в РФ (более 7 млн тонн нефти ежегодно).

"В районе цели подтверждены взрывы и масштабный пожар. Окончательные результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Также 20 сентября подразделения Сил беспилотных систем поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод (г. Новокуйбышевск, Самарская область, РФ).

Новокуйбышевский НПЗ обеспечивает переработку более 8,8 млн тонн нефти в год).

По предварительной информации, в результате поражения на объекте зафиксированы взрывы и возгорания. Детали уточняются.

Кроме того, подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины осуществлено огневое поражение по объекту магистральной транспортной инфраструктуры - линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара" (н.п. Просвет, Самарская область, РФ).

ЛПДС "Самара" - производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта рф).

Результаты поражения уточняются.

"Все пораженные объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил рф.

Силы обороны Украины системно реализуют мероприятия, направленные на снижение военно-экономического потенциала государства-агрессора. В частности это подрыв логистических возможностей рф в секторе нефтепереработки и нарушение систем обеспечения вооруженных сил рф горюче-смазочными материалами", - добавили в Генштабе.

