2 733 12

Дроновый удар СБУ на 1400 километров: поражен нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины долетели до Башкортостана и устроили громкий "хлопок" на одном из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов: атакован "Газпром Нефтехим Салават".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, дроны поразили установку "ЭЛОУ-АВТ-4" - сердце завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут. На территории завода фиксируется сильный пожар и поднимается черный столб дыма. Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители власти Башкортостана.

"СБУ системно перекрывает поток нефтедолларов в военный бюджет РФ. Каждый "хлопок" по российскому НПЗ уменьшает способность агрессора воевать против Украины. Дипстрайки вглубь РФ демонстрируют: безопасных регионов для врага больше не существует", - сообщил информированный источник в СБУ.

Известно, что расстояние до пораженного НПЗ - более 1400 километров.

взрыв
взрыв
взрыв
взрыв

Читайте: ССО поразили Волгоградский НПЗ: его работа остановлена

Газпром (3186) россия (97231) СБУ (20424) Удары по РФ (532)
Топ комментарии
+4
темп ударів по НПЗ у цьому місяці підвищується. Є шанси повторити результат минулого місяця.
В цьому місяці це вже дев'ятий НПЗ.
показать весь комментарий
18.09.2025 14:55 Ответить
+3
Оманський договірняк...
показать весь комментарий
18.09.2025 14:37 Ответить
+3
На городі бузина а в Києві дядько
показать весь комментарий
18.09.2025 14:45 Ответить
Оманський договірняк...
показать весь комментарий
18.09.2025 14:37 Ответить
Ага!, - Браво!!!
показать весь комментарий
18.09.2025 14:43 Ответить
Тобі подобається Оманський договірняк, чи не подобається?
показать весь комментарий
18.09.2025 14:44 Ответить
На городі бузина а в Києві дядько
показать весь комментарий
18.09.2025 14:45 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 14:49 Ответить
Салават оказался слабоват 🤣
показать весь комментарий
18.09.2025 14:48 Ответить
темп ударів по НПЗ у цьому місяці підвищується. Є шанси повторити результат минулого місяця.
В цьому місяці це вже дев'ятий НПЗ.
показать весь комментарий
18.09.2025 14:55 Ответить
вангую - у наступному місяці буде день, коли буде уражено три НПЗ.
показать весь комментарий
18.09.2025 15:03 Ответить
омський нпз дуже чекає, кацапи навіть плановий ремонт відклали
показать весь комментарий
18.09.2025 15:33 Ответить
А де наші давно анонсовані ракети? Гундосий вже два роки рапортує про Пекло, Верба, Фламінго?
показать весь комментарий
18.09.2025 15:05 Ответить
Це дуже слабенько... Кременчуцький НПЗ не дасть збрехати(((((((((((((
показать весь комментарий
18.09.2025 15:07 Ответить
 
 