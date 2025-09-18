Дроновый удар СБУ на 1400 километров: поражен нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины долетели до Башкортостана и устроили громкий "хлопок" на одном из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов: атакован "Газпром Нефтехим Салават".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, дроны поразили установку "ЭЛОУ-АВТ-4" - сердце завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут. На территории завода фиксируется сильный пожар и поднимается черный столб дыма. Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители власти Башкортостана.

"СБУ системно перекрывает поток нефтедолларов в военный бюджет РФ. Каждый "хлопок" по российскому НПЗ уменьшает способность агрессора воевать против Украины. Дипстрайки вглубь РФ демонстрируют: безопасных регионов для врага больше не существует", - сообщил информированный источник в СБУ.

Известно, что расстояние до пораженного НПЗ - более 1400 километров.









