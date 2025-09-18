УКР
Дроновий удар СБУ на 1400 кілометрів: уражено нафтохімічний комплекс" Газпром Нафтохім Салават". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Далекобійні дрони Служби безпеки України долетіли до Башкортостану й влаштували гучну "бавовну" на одному з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів: атаковано "Газпром Нафтохім Салават".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За попередньою інформацією, дрони уразили установку "ЕЛОУ-АВТ-4" – серце заводу. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут. На території заводу фіксується сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму. Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.

"СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет РФ. Кожна "бавовна" по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб РФ демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Відомо, що відстань до ураженого НПЗ - понад 1400 кілометрів.

вибух
вибух
вибух
вибух

Читайте: ССО уразили Волгоградський НПЗ: його роботу зупинено

+4
темп ударів по НПЗ у цьому місяці підвищується. Є шанси повторити результат минулого місяця.
В цьому місяці це вже дев'ятий НПЗ.
В цьому місяці це вже дев'ятий НПЗ.
18.09.2025 14:55
+3
Оманський договірняк...
18.09.2025 14:37
+3
На городі бузина а в Києві дядько
18.09.2025 14:45
Оманський договірняк...
18.09.2025 14:37
Ага!, - Браво!!!
18.09.2025 14:43
Тобі подобається Оманський договірняк, чи не подобається?
18.09.2025 14:44
На городі бузина а в Києві дядько
18.09.2025 14:45
18.09.2025 14:49
Салават оказался слабоват 🤣
18.09.2025 14:48
темп ударів по НПЗ у цьому місяці підвищується. Є шанси повторити результат минулого місяця.
В цьому місяці це вже дев'ятий НПЗ.
В цьому місяці це вже дев'ятий НПЗ.
18.09.2025 14:55
вангую - у наступному місяці буде день, коли буде уражено три НПЗ.
18.09.2025 15:03
омський нпз дуже чекає, кацапи навіть плановий ремонт відклали
18.09.2025 15:33
А де наші давно анонсовані ракети? Гундосий вже два роки рапортує про Пекло, Верба, Фламінго?
18.09.2025 15:05
Це дуже слабенько... Кременчуцький НПЗ не дасть збрехати(((((((((((((
18.09.2025 15:07
 
 