Дроновий удар СБУ на 1400 кілометрів: уражено нафтохімічний комплекс" Газпром Нафтохім Салават". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Далекобійні дрони Служби безпеки України долетіли до Башкортостану й влаштували гучну "бавовну" на одному з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів: атаковано "Газпром Нафтохім Салават".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За попередньою інформацією, дрони уразили установку "ЕЛОУ-АВТ-4" – серце заводу. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут. На території заводу фіксується сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму. Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.

"СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет РФ. Кожна "бавовна" по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб РФ демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Відомо, що відстань до ураженого НПЗ - понад 1400 кілометрів.









