ССО уразили Волгоградський НПЗ: його роботу зупинено
У ніч на 18 вересня підрозділи ССО уразили Волгоградський нафтопереробний завод.
Про це повідомили Сили спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.
"Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі рф. Щорічний об’єм переробки становить 15,7 млн тонн, або 5,6 % від всієї переробки нафти в рф", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, роботу НПЗ зупинено.
Топ коментарі
+22 Jolli Rabbit
показати весь коментар18.09.2025 11:33 Відповісти Посилання
+10 Я ОДЕССИТ
показати весь коментар18.09.2025 11:45 Відповісти Посилання
+8 Сергей Босецкий
показати весь коментар18.09.2025 11:41 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поставив би півсотні Томагавків щоб рознести заводи що роБлять шахеди і не було б вбивств цивільних у нас
пі де і много рас
А шо сі стало?
Пішки тепер файно буде виглядати!!!