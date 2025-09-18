ССО уразили Волгоградський НПЗ: його роботу зупинено

У ніч на 18 вересня підрозділи ССО уразили Волгоградський нафтопереробний завод.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

"Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі рф. Щорічний об’єм переробки становить 15,7 млн тонн, або 5,6 % від всієї переробки нафти в рф", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, роботу НПЗ зупинено.

Читайте: У Росії оптові ціни на бензин сягнули чергового рекорду після нових ударів українських дронів по НПЗ