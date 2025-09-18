УКР
ССО уразили Волгоградський НПЗ: його роботу зупинено

ССО уразили Волгоградський НПЗ у Росії. Що відомо?

У ніч на 18 вересня підрозділи ССО уразили Волгоградський нафтопереробний завод.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

"Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі рф. Щорічний об’єм переробки становить 15,7 млн тонн, або 5,6 % від всієї переробки нафти в рф", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, роботу НПЗ зупинено.

Читайте: У Росії оптові ціни на бензин сягнули чергового рекорду після нових ударів українських дронів по НПЗ

Поруч знаходится волжський алюмінієвий комбінат. Він виробляє компоненти ракетного палива. Один вдалий постріл, і буде грандіозний феєрверк.
18.09.2025 11:33 Відповісти
18.09.2025 11:45 Відповісти
Башкорстан, а тепер і Волгоград. Ну, хто ще сумнівається, що Мадяр - міністр енергетики рашкостану? Головне щоб зелелох з ярмачіловим свої рила не сунули у справи військових
18.09.2025 11:41 Відповісти
gut
18.09.2025 11:35 Відповісти
MDÄ кроко дил ячі сльози трампка
поставив би півсотні Томагавків щоб рознести заводи що роБлять шахеди і не було б вбивств цивільних у нас
пі де і много рас
18.09.2025 11:37 Відповісти
Башкорстан, а тепер і Волгоград. Ну, хто ще сумнівається, що Мадяр - міністр енергетики рашкостану? Головне щоб зелелох з ярмачіловим свої рила не сунули у справи військових
18.09.2025 11:41 Відповісти
Haйдієвіші санкції,поки Трампон з ЄС переводять стрілки.
18.09.2025 11:42 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
18.09.2025 11:44 Відповісти
18.09.2025 11:45 Відповісти
Треба добивати, щоб не мучився.
18.09.2025 12:10 Відповісти
Нннннно! ніх 95-го.... Ніх і 92-го!!!
А шо сі стало?
Пішки тепер файно буде виглядати!!!
18.09.2025 12:23 Відповісти
Непрерывные атаки на НПЗ это один из главных компонентов победы Украины, без НПЗ бензоколонке труба.
18.09.2025 12:39 Відповісти
 
 