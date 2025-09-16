У Росії оптові ціни на бензин сягнули чергового рекорду після нових ударів українських дронів по НПЗ

Нова серія нальотів безпілотників на нафтопереробні заводи Росії штовхнула паливний ринок до нових рекордів. Так, 16 вересня ціна бензину А-92 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі оновила історичний максимум – 73,14 тис. руб. за тонну. За день котирування зросли на 1,9%, а з початку року – на 43%.

Вартість А-95 додала 0,9% за день і досягла 79,41 тис. руб. за тонну, але залишилася нижчою за абсолютний рекорд, зафіксований у серпні – 82,38 тис. руб. за тонну, пише The Moscow Times.

"Ситуація з бензином дуже погана і поки продовжує погіршуватися", – сказав Reuters один із російських трейдерів.

У серпні не менше п'яти російських НПЗ були змушені зупинити виробництво через атаки БПЛА, а в сумі нафтова галузь Росії втратила 17% потужностей з нафтопереробки.

Через дефіцит бензину, що продовжує збільшуватися, його покупці на біржі дедалі частіше стикаються із затримками відвантаження. Зупинені НПЗ продовжують реалізацію партій в опті, хоча реального бензину вони не мають.

Російські нафтові компанії, прагнучи забезпечити власні заправки, різко скоротили відвантаження бензину в дрібному опті. У результаті в мереж АЗС закінчуються запаси і вони змушені йти на біржу за паливом, що штовхає ціни ще вище.

Раніше в звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російські державні ЗМІ визнають зростання нестачі бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України у виникненні цього дефіциту.

Раніше повідомлялося, що дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх тижнів вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.

Протягом серпня повністю зупинялися Новокуйбишевський НПЗ (потужністю переробки 8,3 млн тонн на рік), Саратовський (5,8 млн тонн), Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 млн тонн), загальний простій потужностей за місяць сягнув 6,4 млн тонн. У вересні частково зупинено роботу Рязанського нафтопереробного заводу, що забезпечує близько 5% російської переробки.

У середині вересня російський державний оператор нафтопроводів "Транснєфть" попередив, що російським нафтовим компаніям, можливо, доведеться обмежити видобуток через наслідки ударів українських безпілотників, які уразили критично важливі експортні порти та нафтопереробні заводи.

Після атаки українських безпілотників минулими вихідними один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області (ТОВ "Кинеф") – зупинив роботу ключового переробного блоку.

Порт "Приморськ" частково відновив роботу минулої суботи, але наразі він працюватиме зі зниженою потужністю. Крім того, Росія вже втратила частину потужностей для експорту нафти після чергової атаки безпілотника на нафтовий термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі в серпні. Очікувалося, що у вересні він зможе працювати лише на половину потужності.