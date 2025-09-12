Росія применшує вплив українських атак на виникнення дефіциту бензину в країні, – ISW

Російські державні ЗМІ визнають зростання нестачі бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України у виникненні цього дефіциту.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Укрінформ.

Російський незалежний паливний союз – асоціація власників автозаправних станцій – в інтерв'ю російській державній газеті "Известия" заявив, що понад 10 суб'єктів РФ відчувають дефіцит пального, зокрема Рязанська, Нижньогородська, Саратовська та Ростовська області, регіони Далекого Сходу та окупований півострів Крим. Нестача пального поширюється й на центральні регіони Росії, такі як Нижньогородська область.

Представники Союзу заявили, що багато російських АЗС не отримують поставок із нафтопереробних заводів уже кілька тижнів, що змушує деякі станції припиняти роботу.

Тим часом член Експертної ради Антимонопольного комітету Держдуми РФ Дмітрій Тортєв сказав, що в Росії поширюється дефіцит пального на місцевому рівні.

Експерти ISW заявили, що російська влада применшила вплив кампанії ударів України, пояснивши дефіцит пального піком курортного сезону та потребами сільського господарства у серпні та вересні 2025 року.

Аналітики ISW продовжують оцінювати, що кампанія України із завдання ударів по російській енергетичній інфраструктурі впливає на внутрішній ринок бензину Росії, посилюючи дефіцит і викликаючи стрибки цін.

Автори звіту також звертають увагу на те, що російські державні ЗМІ більш відкрито обговорюють дефіцит бензину. Це свідчить, що ця проблема починає проникати в більш широкі верстви російського суспільства.

Раніше повідомлялося, що дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх тижнів вивівели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.

Протягом серпня повністю зупинялися Новокуйбишевський НПЗ (потужністю переробки 8,3 млн тонн на рік), Саратовський (5,8 млн тонн), Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 млн тонн), загальний простій потужностей за місяць сягнув 6,4 млн тонн. У вересні частково зупинено роботу Рязанського нафтопереробного заводу, що забезпечує близько 5% російської переробки.

На цьому тлі біржові ціни на бензин спочатку року зросли на 40–50% і в серпні оновили історичні максимуми – до 72,6 тис. руб. за тонну А-92 та 82,2 тис. руб. за тонну А-95. Станом на 9 вересня, за даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, А-92 торгувався на рівні 71,8 тис. руб. за тонну, А-95 – 79 тис. руб., при цьому попит перевищує пропозицію, а виставлені лоти розкупають миттєво.

На цьому тлі уряд РФ доручив нафтокомпаніям запускати резервні потужності та коригувати графіки планових ремонтів, а також перейшов до ручного регулювання залізничних перевезень пального. Паралельно з цим, для стабілізації ситуації продовжено ще на два місяці заборону експорту нафтопродуктів.