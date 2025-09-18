РУС
ССО поразили Волгоградский НПЗ: его работа остановлена

ССО поразили Волгоградский НПЗ в России. Что известно?

В ночь на 18 сентября подразделения ССО поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщили Силы специальных операций, информирует Цензор.НЕТ.

"Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в РФ", - говорится в сообщении.

Предварительно, работа НПЗ остановлена.

Читайте: В России оптовые цены на бензин достигли очередного рекорда после новых ударов украинских дронов по НПЗ

Топ комментарии
+24
Поруч знаходится волжський алюмінієвий комбінат. Він виробляє компоненти ракетного палива. Один вдалий постріл, і буде грандіозний феєрверк.
18.09.2025 11:33
показать весь комментарий
18.09.2025 11:33 Ответить
+12
показать весь комментарий
18.09.2025 11:45 Ответить
+9
Башкорстан, а тепер і Волгоград. Ну, хто ще сумнівається, що Мадяр - міністр енергетики рашкостану? Головне щоб зелелох з ярмачіловим свої рила не сунули у справи військових
18.09.2025 11:41
показать весь комментарий
18.09.2025 11:41 Ответить
Поруч знаходится волжський алюмінієвий комбінат. Він виробляє компоненти ракетного палива. Один вдалий постріл, і буде грандіозний феєрверк.
18.09.2025 11:33
показать весь комментарий
18.09.2025 11:33 Ответить
gut
показать весь комментарий
18.09.2025 11:35 Ответить
MDÄ кроко дил ячі сльози трампка
поставив би півсотні Томагавків щоб рознести заводи що роБлять шахеди і не було б вбивств цивільних у нас
пі де і много рас
показать весь комментарий
18.09.2025 11:37 Ответить
Башкорстан, а тепер і Волгоград. Ну, хто ще сумнівається, що Мадяр - міністр енергетики рашкостану? Головне щоб зелелох з ярмачіловим свої рила не сунули у справи військових
18.09.2025 11:41
показать весь комментарий
18.09.2025 11:41 Ответить
Haйдієвіші санкції,поки Трампон з ЄС переводять стрілки.
18.09.2025 11:42
показать весь комментарий
18.09.2025 11:42 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
18.09.2025 11:44
показать весь комментарий
18.09.2025 11:44 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 11:45 Ответить
Треба добивати, щоб не мучився.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:10 Ответить
Нннннно! ніх 95-го.... Ніх і 92-го!!!
А шо сі стало?
Пішки тепер файно буде виглядати!!!
показать весь комментарий
18.09.2025 12:23 Ответить
Непрерывные атаки на НПЗ это один из главных компонентов победы Украины, без НПЗ бензоколонке труба.
18.09.2025 12:39
показать весь комментарий
18.09.2025 12:39 Ответить
Та і по трубам влучаємо..!
показать весь комментарий
18.09.2025 13:29 Ответить
 
 