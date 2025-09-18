ССО поразили Волгоградский НПЗ: его работа остановлена
В ночь на 18 сентября подразделения ССО поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщили Силы специальных операций, информирует Цензор.НЕТ.
"Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в РФ", - говорится в сообщении.
Предварительно, работа НПЗ остановлена.
