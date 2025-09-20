УКР
Уражено Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ, - Генштаб

удар по нпз

У ніч на 20 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під загальним керівництвом Генерального штабу ЗС України завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (м. Саратов, Саратовська область, РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в РФ (понад 7 млн тонн нафти щорічно).

"У районі цілі підтверджено вибухи та масштабну пожежу. Остаточні результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ССО уразили Волгоградський НПЗ: його роботу зупинено

Також 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод (м. Новокуйбишевськ, Самарська область, рф).

Новокуйбишевський НПЗ забезпечує переробку понад 8,8 млн тонн нафти на рік).

За попередньою інформацією, в результаті ураження на об'єкті зафіксовано вибухи та займання. Деталі уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроновий удар СБУ на 1400 кілометрів: уражено нафтохімічний комплекс" Газпром Нафтохім Салават". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України здійснено вогневе ураження по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури - лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара" (н.п. Просвєт, Самарська область, рф).

ЛВДС "Самара" - виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об’єму експорту рф).

Результати ураження уточнюються.

"Всі уражені об'єкти задіяні у забезпеченні збройних сил рф.

Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. Зокрема це підрив логістичних можливостей рф у секторі нафтопереробки та порушення систем забезпечення збройних сил рф пально-мастильними матеріалами", - додали у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Самарська область опинилася під атакою дронів, там горить НПЗ.

Автор: 

Генштаб ЗС (7279) НПЗ (698) Самара (11) Удари по РФ (541)
Сортувати:
Денефтизация болот идёт строго по плану....
показати весь коментар
20.09.2025 10:31 Відповісти
знов міністр енергетики всю ніч не спав працював . Слава невтомному Мадяру і його побратимам !
показати весь коментар
20.09.2025 10:31 Відповісти
Don't Stop!
показати весь коментар
20.09.2025 10:31 Відповісти
все йде по плану. До зими сосіяни збиратимуть шишки
показати весь коментар
20.09.2025 10:34 Відповісти
Наслідки очевидні для московських окупантів!!
З 2014 року ***** закобзонив уже 2.000.000 орків у Мирній Україні!!
показати весь коментар
20.09.2025 10:54 Відповісти
Так званий Куйбишєв в могилі перевертається. І це добре.👍
показати весь коментар
20.09.2025 10:57 Відповісти
 
 