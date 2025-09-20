Уражено Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ, - Генштаб

У ніч на 20 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під загальним керівництвом Генерального штабу ЗС України завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (м. Саратов, Саратовська область, РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в РФ (понад 7 млн тонн нафти щорічно).

"У районі цілі підтверджено вибухи та масштабну пожежу. Остаточні результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод (м. Новокуйбишевськ, Самарська область, рф).

Новокуйбишевський НПЗ забезпечує переробку понад 8,8 млн тонн нафти на рік).

За попередньою інформацією, в результаті ураження на об'єкті зафіксовано вибухи та займання. Деталі уточнюються.

Крім того, підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України здійснено вогневе ураження по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури - лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара" (н.п. Просвєт, Самарська область, рф).

ЛВДС "Самара" - виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об’єму експорту рф).

Результати ураження уточнюються.

"Всі уражені об'єкти задіяні у забезпеченні збройних сил рф.

Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. Зокрема це підрив логістичних можливостей рф у секторі нафтопереробки та порушення систем забезпечення збройних сил рф пально-мастильними матеріалами", - додали у Генштабі.

