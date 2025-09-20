Самарська область опинилася під атакою дронів: горить НПЗ. ВIДЕО

У ніч на 20 вересня дрони атакували Самарську область РФ. Після вибухів у районі Новокуйбишевського НПЗ виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Проросійський Telegram-канал Shot з посиланням на місцевих написав, що не менше ніж пʼять вибухів пролунало у Самарі й області.

Місцеві жителі також розповіли, що гучні звуки у передмісті Самари почалися близько 3:40. Очевидці стверджують, що було чути близько чотирьох-семи вибухів на південному заході міста, а в небі були спалахи.

Після цього в соцмережах з'явилися кадри пожежі і, як стверджується, горить Новокуйбишевський НПЗ.

