Самарська область опинилася під атакою дронів: горить НПЗ. ВIДЕО
У ніч на 20 вересня дрони атакували Самарську область РФ. Після вибухів у районі Новокуйбишевського НПЗ виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.
Проросійський Telegram-канал Shot з посиланням на місцевих написав, що не менше ніж пʼять вибухів пролунало у Самарі й області.
Місцеві жителі також розповіли, що гучні звуки у передмісті Самари почалися близько 3:40. Очевидці стверджують, що було чути близько чотирьох-семи вибухів на південному заході міста, а в небі були спалахи.
Після цього в соцмережах з'явилися кадри пожежі і, як стверджується, горить Новокуйбишевський НПЗ.
Ото нехай собі вісь і згорить.
1. Пекачувальні станції - більшість турбін та інших пристроїв або вироблялись в Україні або купувались в ЄС. Китай такого не робить. Немає в нього потреби природного газу на експорт ганяти. А інші посіпаки куйла таке не зроблять.
2. ЄС і так повністю відмовляється від кацапсінського газу. Треба їм допомогти. Фіцоорбани не мають права голосу.
3. «Північні потоки» - коли кацапсіни самі себе повзривали. Можєм павтаріть.
Московіти з *******, уже гатові???
Крадуть ********* на НПЗ, тому і палають вони!
Ах, Самара-городок, беспокойная я,
Беспокойная я, да успокой ты меня. …