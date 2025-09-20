УКР
Самарська область опинилася під атакою дронів: горить НПЗ. ВIДЕО

У ніч на 20 вересня дрони атакували Самарську область РФ. Після вибухів у районі Новокуйбишевського НПЗ виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Проросійський Telegram-канал Shot з посиланням на місцевих написав, що не менше ніж пʼять вибухів пролунало у Самарі й області.

Місцеві жителі також розповіли, що гучні звуки у передмісті Самари почалися близько 3:40. Очевидці стверджують, що було чути близько чотирьох-семи вибухів на південному заході міста, а в небі були спалахи.

Після цього в соцмережах з'явилися кадри пожежі і, як стверджується, горить Новокуйбишевський НПЗ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи у Саратові: дрони, ймовірно, атакували нафтопереробний завод. ВIДЕО

+10
Файно горить.
Ото нехай собі вісь і згорить.
показати весь коментар
20.09.2025 09:00 Відповісти
+10
Радує одне, що кацапів це вже не дивує... Сприймають як належне
показати весь коментар
20.09.2025 09:08 Відповісти
+10
Треба не забувати про нафтотранспортну систему. Бо наростить експорт і буде закупати паливо для армії, холопи його не хвилюють. І переребити кілька дронів на Мозирь. А взагалі, у нас же є фламінгі (є ж? є?) - то чому Yamal Cross ще не палає?
показати весь коментар
20.09.2025 09:09 Відповісти
