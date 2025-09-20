УКР
Вибухи у Саратові: дрони, ймовірно, атакували нафтопереробний завод. ВIДЕО

У ніч проти 20 вересня росіяни повідомили про атаку безпілотників на Саратовську область: прогриміла серія потужних вибухів  В обласному центрі зафіксовані пожежі та пошкодження житлового будинку. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

За повідомленням моніторингових каналів, під ударом БпЛА опинився місцевий НПЗ.У соцмережах з'явилися кадри, на яких видно, що в місті почалася пожежа. Місцеві жителі повідомили, що було чутно не менше семи вибухів близько 01:15 та 01:30 ночі.

О 00:46 було введено план "Килим" в аеропорту Саратова. Також про вибухи повідомляють жителі сусіднього міста Енгельс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дроновий удар СБУ на 1400 кілометрів: уражено нафтохімічний комплекс" Газпром Нафтохім Салават". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Саратов (22) Удари по РФ (541)
+10
20.09.2025 08:49 Відповісти
+5
Здимайтесь багаттями синії ночи,
Всі НПЗ в Параші Україна замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.
20.09.2025 08:20 Відповісти
+4
Идёт деНПЗизация болот и судя по всему, всё идёт по плану...
20.09.2025 08:46 Відповісти
20.09.2025 08:20 Відповісти
⚠️ Детально аналізували наявні матеріали по Саратовському НПЗ й можемо з великою імовірністю сказати, що влучання було не в установки, а в естакаду в даному районі - 51.4510973,45.9399270.
Майже 2 години аналізу й дискусії, тепер можна й спати.
https://t.me/kiber_boroshno/12072 КіберБорошно | CyberBoroshno
20.09.2025 08:23 Відповісти
Бадяжили - от і прилетіло
20.09.2025 08:30 Відповісти
БрянНР іпашіт по СарНР.
Гражданская вайна.
Обеспокоены...
20.09.2025 08:35 Відповісти
По всій території РФ повітряна тривога. Відмічена активність ОДНІЄЇ установки балістичної ракети України. Трамп срочно дзвонить Зеленському, Путін з бункера збирає совєт безопасності ООН та пише скаргу в Гаагу.
20.09.2025 08:43 Відповісти
В ночь на субботу, 20 сентября, беспилотники атаковали очередной российский нефтеперерабатывающий завод. На этот раз - в Новокуйбышевске Самарской области.
20.09.2025 08:44 Відповісти
Идёт деНПЗизация болот и судя по всему, всё идёт по плану...
20.09.2025 08:46 Відповісти
А по факту це є демілітаризація мордору
20.09.2025 09:34 Відповісти
Взвейтесь кастрамі сініє ночі, ми піОнери, дієті рабочіх, блізітся єра СВЄТЛИХ ГАДОВ, кліч піОнеров, усєгда буть гатов??!
Московіти з *******, уже гатові???
20.09.2025 08:47 Відповісти
20.09.2025 08:49 Відповісти
Помните как Байден запрещал бить по кацапским НПЗ?
20.09.2025 09:02 Відповісти
Найбільший в РФ - Омський НПЗ.
20.09.2025 09:15 Відповісти
 
 