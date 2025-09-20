Вибухи у Саратові: дрони, ймовірно, атакували нафтопереробний завод. ВIДЕО

У ніч проти 20 вересня росіяни повідомили про атаку безпілотників на Саратовську область: прогриміла серія потужних вибухів В обласному центрі зафіксовані пожежі та пошкодження житлового будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

За повідомленням моніторингових каналів, під ударом БпЛА опинився місцевий НПЗ.У соцмережах з'явилися кадри, на яких видно, що в місті почалася пожежа. Місцеві жителі повідомили, що було чутно не менше семи вибухів близько 01:15 та 01:30 ночі.

О 00:46 було введено план "Килим" в аеропорту Саратова. Також про вибухи повідомляють жителі сусіднього міста Енгельс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дроновий удар СБУ на 1400 кілометрів: уражено нафтохімічний комплекс" Газпром Нафтохім Салават". ВІДЕО+ФОТОрепортаж