Вибухи у Саратові: дрони, ймовірно, атакували нафтопереробний завод. ВIДЕО
У ніч проти 20 вересня росіяни повідомили про атаку безпілотників на Саратовську область: прогриміла серія потужних вибухів В обласному центрі зафіксовані пожежі та пошкодження житлового будинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.
За повідомленням моніторингових каналів, під ударом БпЛА опинився місцевий НПЗ.У соцмережах з'явилися кадри, на яких видно, що в місті почалася пожежа. Місцеві жителі повідомили, що було чутно не менше семи вибухів близько 01:15 та 01:30 ночі.
О 00:46 було введено план "Килим" в аеропорту Саратова. Також про вибухи повідомляють жителі сусіднього міста Енгельс.
+10 Я ОДЕССИТ
+5 Старый зольдат
+4 Серый Вовк
Всі НПЗ в Параші Україна замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.
Майже 2 години аналізу й дискусії, тепер можна й спати.
https://t.me/kiber_boroshno/12072 КіберБорошно | CyberBoroshno
Гражданская вайна.
Обеспокоены...
Московіти з *******, уже гатові???