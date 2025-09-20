Взрывы в Саратове: дроны, вероятно, атаковали нефтеперерабатывающий завод. ВИДЕО
В ночь на 20 сентября россияне сообщили об атаке беспилотников на Саратовскую область: прогремела серия мощных взрывов. В областном центре зафиксированы пожары и повреждения жилого дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.
По сообщению мониторинговых каналов, под ударом БПЛА оказался местный НПЗ.В соцсетях появились кадры, на которых видно, что в городе начался пожар. Местные жители сообщили, что было слышно не менее семи взрывов около 01:15 и 01:30 ночи.
В 00:46 был введен план "Ковер" в аэропорту Саратова. Также о взрывах сообщают жители соседнего города Энгельс.
Я ОДЕССИТ
Старый зольдат
IDFDavid #601622
