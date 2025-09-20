РУС
Взрывы в Саратове: дроны, вероятно, атаковали нефтеперерабатывающий завод. ВИДЕО

В ночь на 20 сентября россияне сообщили об атаке беспилотников на Саратовскую область: прогремела серия мощных взрывов. В областном центре зафиксированы пожары и повреждения жилого дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

По сообщению мониторинговых каналов, под ударом БПЛА оказался местный НПЗ.В соцсетях появились кадры, на которых видно, что в городе начался пожар. Местные жители сообщили, что было слышно не менее семи взрывов около 01:15 и 01:30 ночи.

В 00:46 был введен план "Ковер" в аэропорту Саратова. Также о взрывах сообщают жители соседнего города Энгельс.

Читайте также: ССО поразили Волгоградский НПЗ: его работа остановлена

+2
20.09.2025 08:49 Ответить
+1
Здимайтесь багаттями синії ночи,
Всі НПЗ в Параші Україна замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.
20.09.2025 08:20 Ответить
+1
Помните как Байден запрещал бить по кацапским НПЗ?
20.09.2025 09:02 Ответить
⚠️ Детально аналізували наявні матеріали по Саратовському НПЗ й можемо з великою імовірністю сказати, що влучання було не в установки, а в естакаду в даному районі - 51.4510973,45.9399270.
Майже 2 години аналізу й дискусії, тепер можна й спати.
https://t.me/kiber_boroshno/12072 КіберБорошно | CyberBoroshno
20.09.2025 08:23 Ответить
Бадяжили - от і прилетіло
20.09.2025 08:30 Ответить
БрянНР іпашіт по СарНР.
Гражданская вайна.
Обеспокоены...
20.09.2025 08:35 Ответить
По всій території РФ повітряна тривога. Відмічена активність ОДНІЄЇ установки балістичної ракети України. Трамп срочно дзвонить Зеленському, Путін з бункера збирає совєт безопасності ООН та пише скаргу в Гаагу.
20.09.2025 08:43 Ответить
В ночь на субботу, 20 сентября, беспилотники атаковали очередной российский нефтеперерабатывающий завод. На этот раз - в Новокуйбышевске Самарской области.
20.09.2025 08:44 Ответить
Идёт деНПЗизация болот и судя по всему, всё идёт по плану...
20.09.2025 08:46 Ответить
Взвейтесь кастрамі сініє ночі, ми піОнери, дієті рабочіх, блізітся єра СВЄТЛИХ ГАДОВ, кліч піОнеров, усєгда буть гатов??!
Московіти з *******, уже гатові???
20.09.2025 08:47 Ответить
20.09.2025 08:49 Ответить
Найбільший в РФ - Омський НПЗ.
20.09.2025 09:15 Ответить
 
 