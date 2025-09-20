Самарская область оказалась под атакой дронов: горит НПЗ. ВИДЕО

В ночь на 20 сентября дроны атаковали Самарскую область РФ. После взрывов в районе Новокуйбышевского НПЗ возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

Пророссийский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных написал, что не менее пяти взрывов прогремело в Самаре и области.

Местные жители также рассказали, что громкие звуки в пригороде Самары начались около 3:40. Очевидцы утверждают, что было слышно около четырех-семи взрывов на юго-западе города, а в небе были вспышки.

После этого в соцсетях появились кадры пожара и, как утверждается, горит Новокуйбышевский НПЗ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрывы в Саратове: дроны, вероятно, атаковали нефтеперерабатывающий завод. ВИДЕО