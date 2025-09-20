РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9014 посетителей онлайн
Новости Видео Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 059 7

Самарская область оказалась под атакой дронов: горит НПЗ. ВИДЕО

В ночь на 20 сентября дроны атаковали Самарскую область РФ. После взрывов в районе Новокуйбышевского НПЗ возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

Пророссийский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных написал, что не менее пяти взрывов прогремело в Самаре и области.

Местные жители также рассказали, что громкие звуки в пригороде Самары начались около 3:40. Очевидцы утверждают, что было слышно около четырех-семи взрывов на юго-западе города, а в небе были вспышки.

После этого в соцсетях появились кадры пожара и, как утверждается, горит Новокуйбышевский НПЗ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрывы в Саратове: дроны, вероятно, атаковали нефтеперерабатывающий завод. ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (299) Самара (13) Удары по РФ (535)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файно горить.
Ото нехай собі вісь і згорить.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:00 Ответить
Гарно горить . Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:00 Ответить
Всі НПЗ на рашці мають стати факелами - може це путлєра проб"є
показать весь комментарий
20.09.2025 09:03 Ответить
Треба не забувати про нафтотранспортну систему. Бо наростить експорт і буде закупати паливо для армії, холопи його не хвилюють. І переребити кілька дронів на Мозирь. А взагалі, у нас же є фламінгі (є ж? є?) - то чому Yamal Cross ще не палає?
показать весь комментарий
20.09.2025 09:09 Ответить
Взвейтесь кастрамі сініє ночі, ми піОнери, дієті рабочіх, блізітся єра СВЄТЛИХ ГАДОВ, кліч піОнеров, усєгда буть гатов??!
Московіти з *******, уже гатові???
Крадуть ********* на НПЗ, тому і палають вони!
показать весь комментарий
20.09.2025 09:04 Ответить
"Ех самара-городок! Новокую вже куйок!"
показать весь комментарий
20.09.2025 09:05 Ответить
Радує одне, що кацапів це вже не дивує... Сприймають як належне
показать весь комментарий
20.09.2025 09:08 Ответить
 
 