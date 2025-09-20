Самарская область оказалась под атакой дронов: горит НПЗ. ВИДЕО
В ночь на 20 сентября дроны атаковали Самарскую область РФ. После взрывов в районе Новокуйбышевского НПЗ возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.
Пророссийский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных написал, что не менее пяти взрывов прогремело в Самаре и области.
Местные жители также рассказали, что громкие звуки в пригороде Самары начались около 3:40. Очевидцы утверждают, что было слышно около четырех-семи взрывов на юго-западе города, а в небе были вспышки.
После этого в соцсетях появились кадры пожара и, как утверждается, горит Новокуйбышевский НПЗ.
Ото нехай собі вісь і згорить.
Московіти з *******, уже гатові???
Крадуть ********* на НПЗ, тому і палають вони!