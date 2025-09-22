На фронте за сутки 156 боестолкновений. Больше всего атак отбито на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 21 сентября 2025 года, на фронте зафиксировано 156 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 191 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 5469 обстрелов, в том числе 235 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6470 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Доброполье, Дружковка, Константиновка Донецкой области; Гавриловка Днепропетровской области; Орехов Запорожской области; Ингулец, Одрадокаменка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БпЛА, подразделение артиллерии на позиции и два склада военного имущества противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 960 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 47 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, три вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата и 118 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемые авиабомбы, и совершил 165 обстрелов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Тихое, Западное и в сторону Отрадного.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

Обстановка на Востоке

Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское и Новоселовка.

На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Серебрянки и в сторону Выемки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупант трижды атаковал в сторону Ступочек и Новомаркового.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Плещеевки, Русина Яра, Полтавки и Торецка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Проминь, Чунишино, Зверево, Удачное, Котлино и Дачное", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 20 атак вблизи населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Январское, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов вблизи Ольговского и в сторону Полтавки.

На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.