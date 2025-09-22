На фронте за сутки 156 боестолкновений. Больше всего атак отбито на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб
В общем, за прошедшие сутки, 21 сентября 2025 года, на фронте зафиксировано 156 боевых столкновений.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 191 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 5469 обстрелов, в том числе 235 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6470 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Доброполье, Дружковка, Константиновка Донецкой области; Гавриловка Днепропетровской области; Орехов Запорожской области; Ингулец, Одрадокаменка Херсонской области.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БпЛА, подразделение артиллерии на позиции и два склада военного имущества противника.
Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 960 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 47 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, три вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата и 118 единиц автомобильной техники оккупантов.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемые авиабомбы, и совершил 165 обстрелов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Тихое, Западное и в сторону Отрадного.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.
Обстановка на Востоке
Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское и Новоселовка.
На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Серебрянки и в сторону Выемки и Ямполя.
На Краматорском направлении оккупант трижды атаковал в сторону Ступочек и Новомаркового.
Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Плещеевки, Русина Яра, Полтавки и Торецка.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Проминь, Чунишино, Зверево, Удачное, Котлино и Дачное", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
По данным Генштаба, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 20 атак вблизи населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Январское, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов вблизи Ольговского и в сторону Полтавки.
На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
