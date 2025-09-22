Войска РФ атакуют вблизи Волчанска. 6 боестолкновений продолжаются на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, 22 сентября 2025 года, на фронте произошло 83 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бачевск, Старая Гута Сумской области; Блешня Черниговской области.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросил 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 103 артиллерийских обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провалы РФ на фронте ведут к росту атак по гражданским, - начальник Генштаба Гнатов

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили пять вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются. Противник атакует вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону Отрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили два наступательных действия врага в районах Купянска и Песчаного.

Читайте: Весенне-летние наступления россиян завершились тактическим провалом. Враг перегруппировывается для новых атак, - Генштаб

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Ставки, Шандриголово, Дерилово, Торское, Заречное, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении в настоящее время продолжаются два боестолкновения вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника вблизи Ступочек.

Также отмечается, что на Торецком направлении захватчики 12 раз атаковали в районах населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Екатериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в сторону Степановки; сейчас бои продолжаются в трех локациях.

"На Покровском направлении 32 раза в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодезь, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне на Лиманском направлении сжигают в атаках пехоту, а танки применяют с закрытых позиций, как артиллерию, - 60 ОМБр

Обстановка на Юге

Как информирует Генштаб, на Новопавловском направлении агрессор восемь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Филия, Январское, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терновое. Три боевых столкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Запорожью и Железнодорожному Запорожской области; Львовому и Николаевке Херсонской области.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.