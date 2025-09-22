РУС
Провалы РФ на фронте ведут к росту атак по гражданским, - начальник Генштаба Гнатов

Обстрелы Донецкой области

Усиление атак по гражданским объектам является прямым следствием неспособности армии РФ достигать результатов в боях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

"Чем сложнее врагу будет достигать какого-то успеха на фронте, тем больше он будет поражать гражданскую инфраструктуру, пытаясь таким образом принудить к нужным ему решениям", - сказал генерал-лейтенант.

Он также отметил, что Владимир Путин не останавливался перед террором собственного населения, поэтому остается риск масштабирования террора против гражданских украинцев и тыла.

На вопрос, стоит ли украинцам ожидать "тяжелой осени", начальник Генштаба отметил, что делать прогнозы не берется. В то же время он подчеркнул: россияне и в дальнейшем будут пытаться бить по объектам, критическим для функционирования всей страны.

Генштаб ВС (6982) обстрел (29640) Андрей Гнатов (17)
Ми ж гуманісти. Тому будемо створювати умови для вимирання кацапні шляхом ударів по "інфраструктурних обєктах подвійного призначення" в **********. НПЗ, електростанції, шляхи сполучення, склади...
показать весь комментарий
22.09.2025 13:38 Ответить
Це і так давно зрозуміло і малося бути прораховано військово-політичним
керівництвом держави.
показать весь комментарий
22.09.2025 13:44 Ответить
 
 