РФ пытается создать Украине проблемы с логистикой, нанося удары по гражданской инфраструктуре, - Зеленский
Россия пытается создать Украине проблемы с логистикой, нанося удары по гражданской инфраструктуре.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Достаточно долгое время россияне били по нашим гражданским объектам, особенно по нашей энергетике и по железнодорожным объектам... Они будут это продолжать, это понятно. Мы в свою очередь делали некоторые ответные операции. И я считаю, что они также были хорошими. Очень хорошие результаты. Одна операция шла два месяца", - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что россияне хотят сделать "нам проблемы с логистикой".
"Вот примерно наше понимание того, что происходит. Сделать нам проблемы с логистикой. Ну и готовятся они, как мы готовимся к отопительному сезону, так и они готовятся к отопительному сезону. У них там свои есть уже очереди. Я думаю, действуем правильно", - сказал глава государства.
Навіщо тобі думати про логістику під час війни?🤔
Виділи Полтавській ОВА ще з 300 млн. гривень 💰 на побудову фейкових фортифікацій.
З раніше виділених 370 мільйонів гривень біля 200 млн. вони професійно розікрали.
Але найвеличніший звичайно не в курсі.