РУС
Новости Обстрелы гражданской инфраструктуры
569 8

РФ пытается создать Украине проблемы с логистикой, нанося удары по гражданской инфраструктуре, - Зеленский

зеленський

Россия пытается создать Украине проблемы с логистикой, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Достаточно долгое время россияне били по нашим гражданским объектам, особенно по нашей энергетике и по железнодорожным объектам... Они будут это продолжать, это понятно. Мы в свою очередь делали некоторые ответные операции. И я считаю, что они также были хорошими. Очень хорошие результаты. Одна операция шла два месяца", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что россияне хотят сделать "нам проблемы с логистикой".

"Вот примерно наше понимание того, что происходит. Сделать нам проблемы с логистикой. Ну и готовятся они, как мы готовимся к отопительному сезону, так и они готовятся к отопительному сезону. У них там свои есть уже очереди. Я думаю, действуем правильно", - сказал глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (21956) обстрел (29585) россия (97231)
Найшов чим хвалитися - якби ми в них логістику похерили
показать весь комментарий
17.09.2025 18:19 Ответить
дякувати Президенту. Якби не він, то ми б і не знали що відбувається
показать весь комментарий
17.09.2025 18:25 Ответить
А основні логістичні магістралі росіян для сво-залізниця Ростов-Крим,та два мости на Чонгарі,які розмінували ще перед вторгненням.Їх не чіпають: і авіація,і ракети,і дрони,ніби є якісь домовленості.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:31 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2025 18:57 Ответить
Курва,він таки помітив?!
показать весь комментарий
17.09.2025 19:01 Ответить
Ти Вова до війни не готувався, бо думав, що "к@ц@пи, вони також люди".
Навіщо тобі думати про логістику під час війни?🤔
Виділи Полтавській ОВА ще з 300 млн. гривень 💰 на побудову фейкових фортифікацій.
З раніше виділених 370 мільйонів гривень біля 200 млн. вони професійно розікрали.
Але найвеличніший звичайно не в курсі.
показать весь комментарий
17.09.2025 19:06 Ответить
Геть ішака!
показать весь комментарий
17.09.2025 20:38 Ответить
Це ж яким розумним треба бути, щоб зробити такий висновок всього через чотири з половиною роки війни? Це вам не через 5 чи 6 років, а всього через 4 з половиною! Як казав один відомий киянин Голохватов - "Это вам не что-нибудь как...»
показать весь комментарий
17.09.2025 22:10 Ответить
 
 