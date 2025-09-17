РФ намагається створити Україні проблеми з логістикою, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, - Зеленський

Росія намагається створити Україні проблеми з логістикою, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці і по залізничних об'єктах... Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що росіяни хочуть зробити "нам проблеми з логістикою".

"Ось приблизно наше розуміння того, що відбувається. Зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються вони, як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, діємо правильно",- сказав очільник держави.

