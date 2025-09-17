УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Обстріли цивільної інфраструктури
310 6

РФ намагається створити Україні проблеми з логістикою, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, - Зеленський

зеленський

Росія намагається створити Україні проблеми з логістикою, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці і по залізничних об'єктах... Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що росіяни хочуть зробити "нам проблеми з логістикою".

"Ось приблизно наше розуміння того, що відбувається. Зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються вони, як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, діємо правильно",- сказав очільник держави.

Дивіться також: Нічна атака на "УЗ": ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (25502) обстріл (30922) росія (67792)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найшов чим хвалитися - якби ми в них логістику похерили
показати весь коментар
17.09.2025 18:19 Відповісти
дякувати Президенту. Якби не він, то ми б і не знали що відбувається
показати весь коментар
17.09.2025 18:25 Відповісти
А основні логістичні магістралі росіян для сво-залізниця Ростов-Крим,та два мости на Чонгарі,які розмінували ще перед вторгненням.Їх не чіпають: і авіація,і ракети,і дрони,ніби є якісь домовленості.
показати весь коментар
17.09.2025 18:31 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 18:57 Відповісти
Курва,він таки помітив?!
показати весь коментар
17.09.2025 19:01 Відповісти
Ти Вова до війни не готувався, бо думав, що "к@ц@пи, вони також люди".
Навіщо тобі думати про логістику під час війни?🤔
Виділи Полтавській ОВА ще з 300 млн. гривень 💰 на побудову фейкових фортифікацій.
З раніше виділених 370 мільйонів гривень біля 200 млн. вони професійно розікрали.
Але найвеличніший звичайно не в курсі.
показати весь коментар
17.09.2025 19:06 Відповісти
 
 