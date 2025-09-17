РФ намагається створити Україні проблеми з логістикою, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, - Зеленський
Росія намагається створити Україні проблеми з логістикою, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці і по залізничних об'єктах... Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці", - сказав глава держави.
Зеленський додав, що росіяни хочуть зробити "нам проблеми з логістикою".
"Ось приблизно наше розуміння того, що відбувається. Зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються вони, як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, діємо правильно",- сказав очільник держави.
Навіщо тобі думати про логістику під час війни?🤔
Виділи Полтавській ОВА ще з 300 млн. гривень 💰 на побудову фейкових фортифікацій.
З раніше виділених 370 мільйонів гривень біля 200 млн. вони професійно розікрали.
Але найвеличніший звичайно не в курсі.