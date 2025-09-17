Нічна атака на "УЗ": ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. ФОТО
Росія прицільно б’є по залізничній інфраструктурі. Цієї ночі масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу.
Про це повідомив у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Такі удари мають чітку мету - ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку.
У момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia зупиняли їх на безпечній відстані, а працівники були відведені в укриття. Найголовніше - серед пасажирів і залізничників немає постраждалих", - уточнив він.
Станом на 08:00 - 26 поїздів через цю атаку слідують із затримкою в понад годину.
Щоб забезпечити рух, "Укрзалізниця" вже задіяла понад 20 резервних тепловозів. На знеструмлених ділянках, де відсутнє живлення приладів сигналізації та зв'язку, поїзди все одно пропускають в резервному форматі, щоб скорочувати затримки. Для міжнародних рейсів із Польщею будуть організовані пересадки до Хелма та Перемишля, щоб пасажири безпечно дісталися своїх пунктів призначення.
"Ключове - навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії та, зокрема, Українську залізницю", - резюмував Кулеба.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Черкащину, є наслідки для критичної інфраструктури. Також зазначалося, що рашисти знову атакували інфраструктуру "Укрзалізниці", через знеструмлення затримуються потяги. Окрім того, ворог ударив дронами по об’єктах інфраструктури Кропивницького району: частково знеструмлено обласний центр та 44 населені пункти.
На Полтавщині через атаку РФ була пожежа на підприємстві.
