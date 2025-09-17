УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11117 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
3 552 12

Нічна атака на "УЗ": ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. ФОТО

Росія прицільно б’є по залізничній інфраструктурі. Цієї ночі масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу.

Про це повідомив у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

удар по залізниці
Фото: Телеграм-канал віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби

"Такі удари мають чітку мету - ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку.

У момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia зупиняли їх на безпечній відстані, а працівники були відведені в укриття. Найголовніше - серед пасажирів і залізничників немає постраждалих", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагаються зруйнувати ключові вузлові станції, - "Укрзалізниця"

Станом на 08:00 - 26 поїздів через цю атаку слідують із затримкою в понад годину. 

Щоб забезпечити рух, "Укрзалізниця" вже задіяла понад 20 резервних тепловозів. На знеструмлених ділянках, де відсутнє живлення приладів сигналізації та зв'язку, поїзди все одно пропускають в резервному форматі, щоб скорочувати затримки. Для міжнародних рейсів із Польщею будуть організовані пересадки до Хелма та Перемишля, щоб пасажири безпечно дісталися своїх пунктів призначення.

"Ключове - навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії та, зокрема, Українську залізницю", - резюмував Кулеба.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Черкащину, є наслідки для критичної інфраструктури. Також зазначалося, що рашисти знову атакували інфраструктуру "Укрзалізниці", через знеструмлення затримуються потяги. Окрім того, ворог ударив дронами по об’єктах інфраструктури Кропивницького району: частково знеструмлено обласний центр та 44 населені пункти.

На Полтавщині через атаку РФ була пожежа на підприємстві.

Автор: 

залізниця (1586) обстріл (30903) Укрзалізниця (7043) Кулеба Олексій (200)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Це ж зрозуміло, що всі ці підстанції УЗ масово здали наші ждуни-співвітчизники.
показати весь коментар
17.09.2025 08:40 Відповісти
+2
"Намагався вивести з ладу підстанції", але не вивів і в нас все прекрасно, прекрасная Маркіза!
Дрони перехоплювачі перехоплюють, мобільний інтернет орки не використовують для наведення шахедів. Слава Зелідору! Він відосіками-гундосиками відвів загрозу.
показати весь коментар
17.09.2025 08:28 Відповісти
+1
викатуємо Паровози
показати весь коментар
17.09.2025 08:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
викатуємо Паровози
показати весь коментар
17.09.2025 08:17 Відповісти
Паровози не паровози, а дізелєй прикупить не завадило б.
показати весь коментар
17.09.2025 08:34 Відповісти
А на яку колію купувати: на євро чи на совок?
показати весь коментар
17.09.2025 09:00 Відповісти
На совок звичайно, хоча думаю колісну пару можна замінити.
показати весь коментар
17.09.2025 09:12 Відповісти
Командування ППО через неефективність роботи під трибунал .
показати весь коментар
17.09.2025 08:26 Відповісти
Його немає (у нас). А було.
показати весь коментар
17.09.2025 08:46 Відповісти
"Намагався вивести з ладу підстанції", але не вивів і в нас все прекрасно, прекрасная Маркіза!
Дрони перехоплювачі перехоплюють, мобільний інтернет орки не використовують для наведення шахедів. Слава Зелідору! Він відосіками-гундосиками відвів загрозу.
показати весь коментар
17.09.2025 08:28 Відповісти
Одне влучання точно було зі спалахом на пів-міста. Електрички повідміняли, паровози витягують. Звісно, "намагались".
показати весь коментар
17.09.2025 08:49 Відповісти
Це ж зрозуміло, що всі ці підстанції УЗ масово здали наші ждуни-співвітчизники.
показати весь коментар
17.09.2025 08:40 Відповісти
А навіщо? Все планувалось і робилось ще при совку, у кцп вся документація це є. І супутники теж. Це ж не мобільна ціль, навіщо ризикувати агентурой.
показати весь коментар
17.09.2025 08:51 Відповісти
Коли нарешті буде своє ппо? Чого чекаємо, милостиню від кого? Спасіння потопаючих - діло рук самих потопаючих.
показати весь коментар
17.09.2025 08:54 Відповісти
Кацапи почали бити по залізниці, вони на собі відчули, як це боляче.
показати весь коментар
17.09.2025 09:03 Відповісти
 
 