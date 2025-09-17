Рашисти знову атакували інфраструктуру "Укрзалізниці": через знеструмлення затримуються потяги (оновлено)

Сьогодні уночі війська РФ вчергове атакували інфраструктуру "Укрзалізниці".

Про це повідомив у фейсбуку голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова ніч - чергова комплексна атака на залізницю. Через знеструмлення матимемо затримки поїздів Дніпровського напрямку (зокрема, 86/72 Львів-Запоріжжя - Павлоград; 85/71 Запоріжжя, Павлоград - Львів, 75 Київ-Кривий Ріг, № 80 Львів - Дніпро, можуть додатись й інші - слідкуйте на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/)

Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки", - зауважив він.

Як згодом повідомили в "УЗ", наразі є затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку.

"Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів наші диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження.

Повний перелік затримок — традиційно на порталі uz-vezemo.

"Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, ми вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координуємо пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль", - додали в "Укрзалізниці".

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати наступні рейси:

№6501/6592 Знамʼянка - ім. Шевченка - Черкаси;

№6503 Знамʼянка - Миронівка;

№6331 Знамʼянка - Помічна;

№6332 Колосівка - Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;

№6036 Помічна - Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.

Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі.

Більше про наслідки атаки РФ для залізниці наразі не відомо.