Війська РФ намагаються зруйнувати ключові вузлові станції, - "Укрзалізниця"

Війська РФ цілеспрямовано гатять по залізничній інфраструктурі, зокрема по ключових вузлових станціях.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях", - підкреслив Перцовський.

За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

"Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", - додав Перцовський.

Він відзначив героїзмом співробітників "Укрзалізниці", які не бояться повторних ударів, виходять і відновлюють інфраструктуру.

"Навіть коли ключові вузлові станції під атакою, ми не скасовуємо поїзди. Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця".