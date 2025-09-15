УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9894 відвідувача онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
1 547 6

Війська РФ намагаються зруйнувати ключові вузлові станції, - "Укрзалізниця"

уз

Війська РФ цілеспрямовано гатять по залізничній інфраструктурі, зокрема по ключових вузлових станціях.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях", - підкреслив Перцовський.

За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

"Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", - додав Перцовський.

Також читайте: Війська РФ обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: потяги курсуватимуть із затримкою

Він відзначив героїзмом співробітників "Укрзалізниці", які не бояться повторних ударів, виходять і відновлюють інфраструктуру.

"Навіть коли ключові вузлові станції під атакою, ми не скасовуємо поїзди. Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця".

Автор: 

Вінницька область (1083) обстріл (30863) Укрзалізниця (7039) Дніпропетровська область (4244) Луганська область (4937) Харківська область (1600) Хмільницький район (1) Синельниківський район (240) Старобільський район (2) Лозівський район (19) Козятин (1) Синельникове (7) Лозова (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо що? путін нападе?
показати весь коментар
15.09.2025 15:04 Відповісти
Який же ти довбоїб
показати весь коментар
15.09.2025 15:09 Відповісти
А хто це ваші?
показати весь коментар
15.09.2025 15:11 Відповісти
Зітри краще свій коментар та не ганьбися.
показати весь коментар
15.09.2025 15:13 Відповісти
Шоп залізниця в Україні не працювала це потрібно шоп обстріл був кожні дві годин у те саме місце. А так - це супертупо, бо відновлюється все за дві години
показати весь коментар
15.09.2025 15:38 Відповісти
 
 