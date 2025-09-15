Войска РФ пытаются разрушить ключевые узловые станции, - "Укрзализныця"

Войска РФ целенаправленно бьют по железнодорожной инфраструктуре, в частности по ключевым узловым станциям.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Шахеды" массированно атакуют наши ключевые станции. Примерами являются атаки на станцию Лозовую, на станцию Синельниково, на станцию Казатин. То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям", - подчеркнул Перцовский.

По его словам, речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

"Враг бьет так, чтобы, по сути, узел был разрушен", - добавил Перцовский.

Он отметил героизмом сотрудников "Укрзализныци", которые не боятся повторных ударов, выходят и восстанавливают инфраструктуру.

"Даже когда ключевые узловые станции под атакой, мы не отменяем поезда. Мы находим возможности изменения в расписании, но всегда едем. И это отмечают украинцы. Благодарят железнодорожников за такую выносливость", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця".