Войска РФ пытаются разрушить ключевые узловые станции, - "Укрзализныця"

Войска РФ целенаправленно бьют по железнодорожной инфраструктуре, в частности по ключевым узловым станциям.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Шахеды" массированно атакуют наши ключевые станции. Примерами являются атаки на станцию Лозовую, на станцию Синельниково, на станцию Казатин. То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям", - подчеркнул Перцовский.

По его словам, речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

"Враг бьет так, чтобы, по сути, узел был разрушен", - добавил Перцовский.

Также читайте: Войска РФ обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области: поезда будут курсировать с задержкой

Он отметил героизмом сотрудников "Укрзализныци", которые не боятся повторных ударов, выходят и восстанавливают инфраструктуру.

"Даже когда ключевые узловые станции под атакой, мы не отменяем поезда. Мы находим возможности изменения в расписании, но всегда едем. И это отмечают украинцы. Благодарят железнодорожников за такую выносливость", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця".

Винницкая область (1098) обстрел (29525) Укрзализныця (2796) Днепропетровская область (4453) Луганская область (6551) Харьковская область (1583) Хмельникский район (1) Синельниковский район (238) Старобельский район (2) Лозовский район (17) Казатин (1) Синельниково (7) Лозовая (8)
Бо що? путін нападе?
15.09.2025 15:04 Ответить
Який же ти довбоїб
15.09.2025 15:09 Ответить
А хто це ваші?
15.09.2025 15:11 Ответить
Зітри краще свій коментар та не ганьбися.
15.09.2025 15:13 Ответить
Шоп залізниця в Україні не працювала це потрібно шоп обстріл був кожні дві годин у те саме місце. А так - це супертупо, бо відновлюється все за дві години
15.09.2025 15:38 Ответить
Ну , якщо можуть, то б'ють. А що, хтось очікував іншого? Очікував? Цікаво, чого ж?
15.09.2025 15:44 Ответить
А я давно ще думав,чому ми так не робим?
15.09.2025 16:17 Ответить
Скільки пишу, що палити масово БПЛА по далеких цілях не потрібно, важливіше руйнувати прикордонну (в першу чергу прифронтову) інфраструктуру кацапів на 200-300 км. Менша відстань, менше палива, а відповідно потужніший фугас і значущіший результат. Крім того удари по прикордонню змусять кацапів залишити без прикриття ППО далекі об'єкти, а значить шанси на раптовий масований прорив до стратегічних цілей збільшаться. За три роки можна було випалити прикордонну інфраструктуру кацапії аж до останнього генделика, а без знищення тилового забезпечення орди її не зупинити. Та виходить, що кацапи нас читають і впроваджують, а наші менеджарам в рот заглядають і патрають більшу частину БПЛА, щоб пару штук долетіло до якогось московського балкона для піару найпотужнішого з потужних.
